Васильев объяснил снос знака на границе Дагестана и Чечни

Махачкала, 11 июня. Глава Дагестана Владимир Васильев после сноса дорожного указателя между республикой и Чечней заявил, что вопрос границы между двумя субъектами будет решаться с учетом интересов населения обоих регионов и всего СКФО в целом.

По данным регионального правительства, в ночь на понедельник на окраине Кизляра был убран дорожный указатель с надписью «Чеченская республика — Шелковской район».

Васильев обратил внимание на то, что та территория, на которой поставлен один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, — это территории, по которой ни у Махачкалы, ни у Грозного нет друг к другу претензий.

Глава Дагестана добавил, что руководители органов власти республики находятся в постоянном контакте с чеченскими коллегами по данному вопросу. Он также подчеркнул, что все дискуссионные вопросы в обязательном порядке будут обсуждаться, в том числе с жителями, и в целом люди готовы к диалогу.

«Мы будем это делать согласованно, учитывая свои интересы и наших соседей, да и в целом СКФО», — приводит слова Васильева его пресс-служба.

Власти Чечни и Дагестана договорились в январе этого года о демаркации границы между республиками. В середине апреля спикеры парламентов двух регионов заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений данных о границе решили приостановить.