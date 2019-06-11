Глава МВД РФ сообщил о прекращении уголовного дела Голунова

Москва, 11 июня. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Как уточнил глава МВД РФ, решение прекратить дело принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

«Права любого гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, должны быть всегда защищены», — подчеркнул он.

Напомним, Голунова задержали в Москве 6 июня на Цветном бульваре. ГУ МВД Москвы заявили, что при личном досмотре и обысках в квартире журналиста были найдены наркотики. В отношении Голунова возбудили уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что решение о виновности или невиновности спецкорра «Медузы» должны принимать суд и следствие. Он подчеркнул, что Владимиру Путину доложили о деле Голунова 7 июня.

К судьбе Голунова подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и ряд других государственных институтов. В конечном итоге это привело к прекращению уголовного преследования в отношении Голунова. При этом со стороны общественных институтов был выдвинут тезис озаботиться судьбами и других граждан РФ, оказавшихся в подобной ситуации, чего не требовали частные защитники журналиста.