Эксперт предложил помещать в спецприемники лихачей на дорогах

Злостные нарушители скоростного режима на дорогах должны помещаться под административный арест и отбывать наказание в спецприемниках МВД. Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Так он прокомментировал предложения депутатов Государственной думы РФ не отменять нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/час, ранее направленные профильными комитетами в правительство РФ. Эксперт заявил, что поддерживает решение парламентариев.

«Мы активно выступали против подобной инициативы, нас услышали. Это бы привело лишь к увеличению штрафов для автомобилистов, а не к реальному снижению аварийности. Никакого другого смысла, кроме дополнительного сбора денег, в этом нет», — заявил ФАН Антон Цветков.

По мнению собеседника ФАН, для борьбы с лихачами на дорогах можно использовать куда более эффективные меры — их необходимо закрепить законодательно.

«Мы предлагаем подвергать нарушителей, допускающих неоднократное превышение разрешенной скорости, административному аресту на срок до 15 суток. Штраф для таких водителей — слишком мягкая мера», — добавил Антон Цветков.

Глава Экспертного совета по безопасности поддержал идею перед ужесточением штрафов за нарушение скоростного режима провести ревизию дорог. По мнению депутатов, сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений с участием Генеральной прокуратуры и Счетной палаты.

«Что касается предложений о ревизии дорог на предмет установки дорожных знаков, и в особенности камер, то мы это поддерживаем. Ведь сейчас нередки ситуации, когда штрафы гражданам приходят необоснованно», — сказал эксперт.

Ранее стало известно о том, что комитет по государственному строительству и законодательству и комитет по транспорту Государственной думы рекомендовали правительству РФ сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/час. Инициативу штрафовать водителей уже после того, как стрелка спидометра покажет свыше 70 км/час, парламентарии предложили отложить на неопределенный срок. Соответствующие рекомендации получат в правительстве РФ, а также в регионах. Документ подготовлен по итогам общественных слушаний в парламенте, которые состоялись в апреле этого года.

Законопроект о введении штрафа за превышение скорости на величину более 10 км/ч ГИБДД подготовила еще в 2014 году. Но тогда он так и не попал на рассмотрение в Госдуму. В конце прошлого года правительственная комиссия по безопасности движения снова поручила проработать этот вопрос, законопроект по этому поводу готовился в МВД.