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Эксперт предложил помещать в спецприемники лихачей на дорогах

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Глава Экспертного совета по безопасности предложил арестовывать заядлых нарушителей ПДД

Злостные нарушители скоростного режима на дорогах должны помещаться под административный арест и отбывать наказание в спецприемниках МВД. Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. 

Так он прокомментировал предложения депутатов Государственной думы РФ не отменять нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/час, ранее направленные профильными комитетами в правительство РФ. Эксперт заявил, что поддерживает решение парламентариев. 

«Мы активно выступали против подобной инициативы, нас услышали. Это бы привело лишь к увеличению штрафов для автомобилистов, а не к реальному снижению аварийности. Никакого другого смысла, кроме дополнительного сбора денег, в этом нет», — заявил ФАН Антон Цветков.

По мнению собеседника ФАН, для борьбы с лихачами на дорогах можно использовать куда более эффективные меры — их необходимо закрепить законодательно. 

«Мы предлагаем подвергать нарушителей, допускающих неоднократное превышение разрешенной скорости, административному аресту на срок до 15 суток. Штраф для таких водителей — слишком мягкая мера», — добавил Антон Цветков. 

Глава Экспертного совета по безопасности предложил арестовывать заядлых нарушителей ПДД

Глава Экспертного совета по безопасности поддержал идею перед ужесточением штрафов за нарушение скоростного режима провести ревизию дорог. По мнению депутатов, сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений с участием Генеральной прокуратуры и Счетной палаты. 

«Что касается предложений о ревизии дорог на предмет установки дорожных знаков, и в особенности камер, то мы это поддерживаем. Ведь сейчас нередки ситуации, когда штрафы гражданам приходят необоснованно», — сказал эксперт.

Ранее стало известно о том, что комитет по государственному строительству и законодательству и комитет по транспорту Государственной думы рекомендовали правительству РФ сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/час. Инициативу штрафовать водителей уже после того, как стрелка спидометра покажет свыше 70 км/час, парламентарии предложили отложить на неопределенный срок. Соответствующие рекомендации получат в правительстве РФ, а также в регионах. Документ подготовлен по итогам общественных слушаний в парламенте, которые состоялись в апреле этого года.

Законопроект о введении штрафа за превышение скорости на величину более 10 км/ч ГИБДД подготовила еще в 2014 году. Но тогда он так и не попал на рассмотрение в Госдуму. В конце прошлого года правительственная комиссия по безопасности движения снова поручила проработать этот вопрос, законопроект по этому поводу готовился в МВД.

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Автор: Анна Клименко
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