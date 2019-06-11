Киев пригрозил санкциями переплывшему Керченский пролив испанскому консулу

Киев, 11 июня. Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья принял участие в соревнованиях по плаванию, в рамках которых переплыл Керченский пролив. В Киеве заявили, что намерены ввести санкции против дипломата из-за посещения Крыма.

Пандиэлья участвовал в российских соревнованиях X-Waters, которые прошли 1 июня. Консул переплыл Керченский пролив от косы Чушка в Краснодарском крае до крепости Ени-Кале в Керчи. Консул подтвердил свое участие в соревнованиях.

В Госпогранслужбе Украины расценили участие Пандиэльи в соревнованиях как нарушение украинского законодательства. В Киеве заявили, что иностранцам, посещающим Крым без разрешения Госпогранслужбы, грозит запрет на въезд на Украину.

«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на три года», — заявил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96% жителей полуострова. За пять лет в составе России Крым претерпел колоссальные изменения, которые видны невооруженным глазом. Прежде всего, улучшения касаются транспортной инфраструктуры, социальной сферы и туризма.

Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления крымчан и считает полуостров своей территорией. Власти Украины заявляют, что попасть в Крым якобы можно только с территории Херсонской области через пункты пропуска. Против тех, кто попадает в Крым другими путями, вводятся санкции.