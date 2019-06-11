Силуанов заявил о возвращении иностранных инвесторов на финансовый рынок РФ

Москва, 11 июня. Иностранные инвесторы возвращаются на финансовый рынок России, однако пока не приходят в реальную экономику. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

В ходе выступления на «Примаковских чтениях» глава ведомства обратил внимание на то, что экономическая ситуация в РФ в настоящее время гораздо лучше, чем в других странах с развивающейся экономикой. Поэтому совсем не случайно на финансовый рынок России приходят иностранные инвесторы, указал он.

Силуанов уточнил, что российские государственные бумаги и бумаги крупных эмитентов пользуются у зарубежных специалистов большим спросом.

«Мы видим, что иностранные инвесторы возвращаются на финансовый рынок, но пока не идут в рынок реальный», — отметил министр.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что задача правительства в настоящее время — создать условия, чтобы бизнес чувствовал себя в России комфортно.

Ранее президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума выразил уверенность в том, что экономическая политика России создает все необходимые условия для активной работы международных инвесторов. Страна, по его словам, ставит перед собой «достаточно большие и весьма амбициозные цели развития», которые выражены в нацпроектах.

Глава РФ также пообещал внимательно проанализировать мнения предпринимателей, которые были высказаны в рамках различных дискуссий на ПМЭФ, чтобы впоследствии учесть прозвучавшие предложения для улучшения бизнес-среды в стране.