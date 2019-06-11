В Крыму рассказали, как сделать полуостров еще более привлекательным для туристов

Крым в этом году может посетить порядка 7,5 миллионов туристов, заявил глава Госсовета субъекта Владимир Константинов.

«Если тенденция роста турпотока сохранится по сравнению с прошлым годом, то мы выйдем на 7,5 миллиона. Это кардинальная, радикальная цифра, которая изменит экономический облик региона», — сказал Константинов, выступая перед парламентом.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей констатировал, что с каждым годом все больше людей хотят посетить Крым.

«Мы уже ощущаем крайне значительный рост турпотока, об этом говорят в том числе и предприниматели, которые занимаются курортным бизнесом. Эта тенденция наблюдалась как в прошлом году, так и сегодня. Сравнивать нужно не только количество тех, кто приехал летом, нельзя забывать и о тех людях, которые побывали в Крыму на Новый год, на майских праздниках и так далее. В общей сложности рост турпотока составил 30% по сравнению с прошлым годом», — говорит член верхней палаты российского парламента.

По словам сенатора от Республики Крым, активное развитие транспортной инфраструктуры полуострова повышает интерес людей к Крыму, поскольку приехать туда становится все проще.

«После запуска автомобильного движения по Крымскому мосту и терминала мы уже ощутили существенный рост турпотока. А с открытием железнодорожной части моста количество посещающих Крым значительно возрастет. Мы ожидаем, что в течение пяти лет мы выйдет на показатель в 10 миллионов и более отдыхающих», — продолжает политик.

В заключение он отметил, что туристическая привлекательность Крымского полуострова повышается в том числе и за счет информационного шума.

«Мы полагаем, что приезжать будут и из России, и из Украины, и из других регионов мира. Крым очень привлекателен, в том числе и потому, что о нем много говорят, иногда — разные небылицы, и люди хотят увидеть своими глазами, что здесь происходит», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение его жители приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан проголосовали за присоединение к России.