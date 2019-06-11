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Опубликовано первое видео с Алибасовым после выхода из медикаментозного сна

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Опубликовано первое видео с Алибасовым после выхода из медикаментозного сна

Москва, 11 июня. Сын Бари Алибасова снял отца на видео после выхода из медикаментозного сна. Ролик опубликован в официальном Instagram группы «На-На».

По словам пиар-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина, видео было сделано сыном Бари Алибасова в НИИ им. Склифосовского. Ранее Бари Алибасов-младший сообщил, что сейчас медики составляют дальнейший план лечения музыканта.

По его словам, врачи предупредили, что все еще сохраняется вероятность внутреннего кровотечения, которая даже может привести к смертельному исходу.

Напомним, Алибасов был экстренно госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». По словам близких, он перепутал его с питьевым йогуртом. В результате музыкант получил тяжелейшие химические ожоги внутренних органов. 6 июня врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, чтобы снять болевые ощущения и обездвиживить пациента для проведения экстренной терапии.

В таком состоянии Алибасов провел пять суток.

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Автор: Сергей Петров
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