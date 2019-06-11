Правительство Сирии создало лагерь для беженцев Аль-Фуа и Кефрайи в Дамаске

Дамаск, 11 июня. Правительство Сирии создало в 15 километрах к югу от Дамаска лагерь беженцев «Харджила». Созданный лагерь рассчитан на комфортное проживание 5000 человек, однако на данный день в нем проживает не более 1,5 тысяч.

Все беженцы в «Харджиле» — мирные жители из населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб. Сейчас им некуда податься — родные места захвачены боевиками.

В лагере беженцев «Харджила» есть больница, школа и детский сад, а также, что немаловажно, рабочие места. Столовая на территории лагеря обеспечивает жителей бесплатным трехразовым питание, готовят повара из числа беженцев. Все дома обеспечены электроэнергией, организована ежедневная доставка питьевой воды.

Один из беженцев по имени Хафиз аль-Хасан рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей, что потерял жену во время войны и ему жаль, что она не увидела этого прекрасного места. Так же он добавил, что очень благодарен сирийскому правительству и администрации лагеря за возможность жить и спокойно работать, не опасаясь за собственную жизнь и за жизни своих детей.

Напомним, при начале гражданской войны в Сирии в 2011 году провинция Идлиб стала одним из оплотов боевиков. Жители населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая, населенных пунктов, населенных преимущественно шиитами, оказались во враждебном окружении, среди суннитских боевиков. Долгое время жителям Аль-Фуа и Кефрая грозило полное истребление, их обороняли силы местного ополчения, которым иногда забрасывали по воздуху оружие и снаряжение правительственные силы. В 2018 году в рамках соглашения, посредником в котором послужила Турция, жителей шиитских поселков эвакуировали. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили пустующие деревни, объявив их закрытой военной зоной.