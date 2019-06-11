Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

Террористы из группировок, действующих на территории идлибской зоны деэскалации, подвергли массированному ракетному обстрелу деревню Шезар на севере провинции Хама. Среди жителей поселения есть жертвы и пострадавшие, в том числе дети.

Напомним, на прошлой неделе населенные пункты на севере Хамы неоднократно подвергались обстрелу со стороны боевиков. Под обстрелом оказывались христианские города Мхарде и Скальбия, важные опорные пункты Сирийской арабской армии на севере Хамы, а также столица провинции и расположенный поблизости военный аэродром.

Ответственность за жертвы и разрушения в результате обстрелов несет коалиция террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (собрание группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» и «Джебхат Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения», сформированный из боевиков «Свободной сирийской армии» в Идлибе), а также такие группировки, как «Джейш аль-Изза» и «Хуррас ад-Дин», также принимавшие участие в нападении на правительственные силы в Хаме.

Мирная деревня Шезар оказалась под огнем утром в субботу, примерно в 9 часов. Несколько реактивных снарядов, выпущенных боевиками, поразили жилые постройки с находящимися в них людьми. В результате обстрела один человек погиб сразу, а более десятка получили осколочные ранения. Среди раненых — две женщины и трое детей, младшему из них семь лет. Несколько семей лишились своего крова: их дома были разрушены попаданиями реактивных снарядов.

Секретарь партии «Баас» Абдель Карим Гарнази — старожил в деревне Шезар. Он утверждает, что ракетный удар наносился террористами, которые хозяйничают в населенных пунктах Аль-Латамина, Заках, Лахайя и Кафр-Зета.

«Эти боевики постоянно обстреливают нас на протяжении последнего времени. Однако до этого столько жертв не было. Сейчас двое пострадавших находятся в очень тяжелом положении, за их жизни продолжают бороться врачи», — рассказал Абдель Карим специальному корреспонденту Федерального агентства новостей.

Особую тревогу вызывает состояние семилетнего мальчика, который получил множественные осколочные ранения. В ближайшее время его эвакуируют в больницу в Хаме.

«Он находился вместе со своей матерью во дворе, когда взорвался снаряд», — рассказал Гарнази.

Несмотря на эту трагедию, по словам Гарнази, никто из жителей не выразил желания покинуть деревню — они уверены, что правительственные войска в состоянии защитить их от террористов. Ранее арабские СМИ сообщали, что правительственная армия ответила на атаку боевиков, нанеся удары по укрытиям террористических группировок. САА удалось уничтожить несколько пусковых установок РСЗО.

1 Организация запрещена на территории РФ.