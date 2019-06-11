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Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

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Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

Террористы из группировок, действующих на территории идлибской зоны деэскалации, подвергли массированному ракетному обстрелу деревню Шезар на севере провинции Хама. Среди жителей поселения есть жертвы и пострадавшие, в том числе дети.

Напомним, на прошлой неделе населенные пункты на севере Хамы неоднократно подвергались обстрелу со стороны боевиков. Под обстрелом оказывались христианские города Мхарде и Скальбия, важные опорные пункты Сирийской арабской армии на севере Хамы, а также столица провинции и расположенный поблизости военный аэродром.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

Ответственность за жертвы и разрушения в результате обстрелов несет коалиция террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (собрание группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» и «Джебхат Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения», сформированный из боевиков «Свободной сирийской армии» в Идлибе), а также такие группировки, как «Джейш аль-Изза» и «Хуррас ад-Дин», также принимавшие участие в нападении на правительственные силы в Хаме.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

Мирная деревня Шезар оказалась под огнем утром в субботу, примерно в 9 часов. Несколько реактивных снарядов, выпущенных боевиками, поразили жилые постройки с находящимися в них людьми. В результате обстрела один человек погиб сразу, а более десятка получили осколочные ранения. Среди раненых — две женщины и трое детей, младшему из них семь лет. Несколько семей лишились своего крова: их дома были разрушены попаданиями реактивных снарядов.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

Секретарь партии «Баас» Абдель Карим Гарнази — старожил в деревне Шезар. Он утверждает, что ракетный удар наносился террористами, которые хозяйничают в населенных пунктах Аль-Латамина, Заках, Лахайя и Кафр-Зета.

«Эти боевики постоянно обстреливают нас на протяжении последнего времени. Однако до этого столько жертв не было. Сейчас двое пострадавших находятся в очень тяжелом положении, за их жизни продолжают бороться врачи», — рассказал Абдель Карим специальному корреспонденту Федерального агентства новостей.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

Особую тревогу вызывает состояние семилетнего мальчика, который получил множественные осколочные ранения. В ближайшее время его эвакуируют в больницу в Хаме.

«Он находился вместе со своей матерью во дворе, когда взорвался снаряд», — рассказал Гарнази.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

Несмотря на эту трагедию, по словам Гарнази, никто из жителей не выразил желания покинуть деревню — они уверены, что правительственные войска в состоянии защитить их от террористов. Ранее арабские СМИ сообщали, что правительственная армия ответила на атаку боевиков, нанеся удары по укрытиям террористических группировок. САА удалось уничтожить несколько пусковых установок РСЗО.

Боевики «Ан-Нусры»* обстреляли из «Градов» сирийскую деревню Шезар

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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