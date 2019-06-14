Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Центральный военный округ приступил к летним учениям. В ближайшие три месяца на территории Поволжья, Урала и Сибири пройдет более 3500 мероприятий по боевой подготовке личного состава. Одни из самых зрелищных маневров начались на полигоне «Кара-Хаак» под Кызылом. На учениях 55-й отдельной мотострелковой горной бригады побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Над пустынной степью Тувы повисла напряженная тишина. У подножия гор притаились снайперы.

«Огонь!» — приказывает командир.

Поразить противника одним выстрелом — вот главная задача снайпера. Действовать нужно быстро, точно и незаметно. Военные в маскхалатах сливаются с местностью и меняют позиции под прикрытием напарника. Маскировочный костюм каждый стрелок шьет себе сам, в свободное от работы время.

«Это маскхалат «Леший». Он для травянистой местности, время года — осень. Желтая местность, сухая трава, — показывает свои одежды корреспонденту ФАН командир роты снайперов Сергей Иванов. — Взял за основу сеть специальную и дорабатывал соломой!»

Зазвенели гранатометы РПГ-7, пулемет Калашникова. При поддержке пехоты и военной авиации наши войска атакуют передний край противника.

«Главное в нашей работе — хладнокровие. По характеру у меня в основном меланхолики. Потому что холерик не сможет в нужный момент среагировать, волнуясь, сделать выстрел... Для этого нужна сила воли», — говорит Сергей Иванов.

Легкие и мобильные бронеавтомобили «Тигр» перебрасывают личный состав и подразделения разведки к месту операции. КРУС «Стрелец» находит цель, артиллерия БЛА «Леер» наводит огонь. Под прикрытием вертолетов Ми-8 АМТШ начинаются боевые стрельбы.

На поле боя новейшие многоцелевые броневики «Тайфун К-53949». Еще в прошлом году 15-тонные гиганты впервые красовались на параде Победы в Москве. Теперь проходят обкатку в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде. Их колесная формула 4х4 позволяет справляться с любым бездорожьем, а комбинированная защита из керамической брони и броневой стали — выдержать обстрел из 14,5-мм оружия. Если эти машины пройдут испытания успешно, то поступят на вооружение в российские войска.

Вот в горы торопится подмога: вьючно-транспортная рота везет артиллеристам боеприпасы. 20 всадников на кованых конях тувинской породы проходят там, где не в силах проехать техника. На этих низкорослых и выносливых жеребцах еще Чингисхан завоевывал мир.

«У нас тут боеприпасы, миномет», — похлопывает по спине черного жеребца командир отделения вьючно-транспортной роты Арбай Шужаев. — Мы зовем его Приора. Черная Приора».

По словам вьюковожатого Алексея Севелея, кони тувинской породы могут пронести в горах груз до 300 кг.

«Недавно 123 километра за 24 часа проехали», — сказал он.

Вьючное подразделение сформировалось только в прошлом году. 92 военнослужащих-контрактника, почти все — тувинцы. За каждым закреплено по одному животному. Вьковожатый ухаживает за своим конем на протяжении всей службы. За год конь стал для Алексея Севелея надежным напарником.

«Характер поначалу показывал, сейчас все, понимаем друг друга», — говорит военнослужащий. «Лучше, чем с машиной?» — спрашивает его корреспондент ФАН. «Конечно, интересно с лошадьми работать», — отвечает он.

На вопрос, как зовут коня, Алексей проводит рукой по лошадиному лбу: «Это Луна. Вот, смотрите». Корреспондент ФАН соглашается: «Настоящий месяц!»

В 2000 метров от подножия вершин притаилась еще одна гордость российской военной промышленности. Самоходное орудие «Нона-СВК» помогает военнослужащим учиться защищать российские рубежи.

Перед бригадой горная полоса высотой 300 м. За ней расположилась база противника. Военные заряжают 120-миллиметровую самоходную гаубицу минами. Они должны пролететь по баллистической траектории и попасть точно в цель — уничтожить колонну спецтехники.

За последние два года комплексы «Нона-СВК» показали себя с отличной стороны, в том числе во время совместных учений России, Киргизии и Таджикистана. Машина — три в одном: и гаубица, и миномет, и пушка. Выполнять задачи в горах нужно с ходу, а эта техника обладает высокой проходимостью и маневренностью. Недавно комплекс пополнился новыми средствами связи и фильтровентиляционной установкой. Благодаря ей во время интенсивной стрельбы военные больше не дышат газами, которые образуются в результате сгорания пороха. В целом бригада укомплектована новой техникой на 100%.

«Как вы могли видеть, данный комплекс с первого раза выполнил поставленную задачу, — заявил корреспонденту ФАН старший офицер первой самоходной артиллерийской батареи Николай Молчаев. — Радиус разлета мин составлял не более 10 метров, что артиллерией отмечается на оценку «отлично».

Как отметил командир 55-й горной мотострелковой бригады Рамиль Ибатуллин, венцом окончания летней учебы военнослужащих станут учения «Центр-2019».

«Нам необходимо подготовиться лучше, чем другие участники из России», — сказал полковник.

Три месяца назад военные построили рядом с полигоном автомобильный парк. На закрытых стоянках почти две сотни «Тигров», «Уралов» и «КамАЗов». Технику ежедневно обслуживает ремонтная рота.

«Здесь зимой в нашей Республике Тыва температура опускается до -50 градусов. А в этих хранилищах температура поддерживается до +15, то есть позволяет применять вооружение и военную технику в условиях низких температур в постоянной боевой готовности, — рассказал корреспонденту ФАН начальник автомобильной службы войсковой части 55115 Андрей Николаев. — Во всей России данные автомобили в таком количестве содержатся только у нас в бригаде».

Желающих служить в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде сегодня хоть отбавляй, говорят военные. Артиллерист Николай Молчаев приехал сюда два года назад из Саратовской области и на всю жизнь влюбился в этот край.

«Вы можете наблюдать, какая здесь красота! Реки, тайга, горы, степи, множество животных. В свободное время мы с удовольствием с женой, детьми путешествуем, ездим на озера», — улыбается старший офицер.

В пригороде Кызыла в 2017 году для 1800 военнослужащих разбили городок с казармами, аллеей, столовой и большим учебным корпусом. Строятся пять жилых домов на 80 и 90 квартир, пять коттеджей. Первые два корпуса обещают сдать в сентябре.

«По Кызыльскому президентскому кадетскому училищу в этом году уже первый выпуск был. Наши дети, абсолютное большинство, если не все, поступают в военные вузы, — рассказал корреспонденту ФАН мэр г. Кызыла Карим Сагаан-оол.

Как отметил глава города, раньше молодые военнослужащие уезжали служить далеко от родного края. А теперь могут остаться здесь, рядом с родными и близкими, в более комфортных условиях.

«Сейчас те, кто служит, мы общаемся с ними, намерены до пенсии отслужить. Это очень отрадно. Спасибо Минобороны за такое решение и поддержку», — сказал Карим Сагаан-оол.

Авиационная эскадрилья 55-й мотострелковой бригады регулярно помогает местным властям — тушит пожары и даже вносит свой вклад в экономическое развитие соседних поселков. Так, осенью 2018 года через реку Малый Енисей военные построили мост, благодаря которому в некогда труднодоступных селах Кара-Хаак и Черби начала развиваться экономика.

«Жители этих населенных пунктов очень много трудоустраиваются в город, соответственно, в нашу 55-ю мотострелковую бригаду», — отметил председатель администрации Кызыльского района Республики Тыва Артыш Сат.

Цены на продукты питания существенно понизились, говорит глава района. Стало больше аптек, магазинов. Жители выращивают овощи, содержат плодово-ягодную плантацию.

«От имени населения и администрации Кызыльского района мы выражаем огромную благодарность Минобороны РФ, нашему герою, министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу и начальнику 55-й мотострелковой бригады Рамилю Рахмудовичу Ибатуллину», — сказал Артыш Сат.

Добавим, что в масштабных учениях ЦВО принимает участие Авиационный полк смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО. Военные осваивают истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++. Военнослужащие поисково-спасательной группы отрабатывают навыки по спасению космонавтов во время встречи аппаратов транспортных пилотируемых кораблей «Союз».