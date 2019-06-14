Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

69
0 Оставить комментарий

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Центральный военный округ приступил к летним учениям. В ближайшие три месяца на территории Поволжья, Урала и Сибири пройдет более 3500 мероприятий по боевой подготовке личного состава. Одни из самых зрелищных маневров начались на полигоне «Кара-Хаак» под Кызылом. На учениях 55-й отдельной мотострелковой горной бригады побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Над пустынной степью Тувы повисла напряженная тишина. У подножия гор притаились снайперы.   

«Огонь!» — приказывает командир.

Поразить противника одним выстрелом — вот главная задача снайпера. Действовать нужно быстро, точно и незаметно. Военные в маскхалатах сливаются с местностью и меняют позиции под прикрытием напарника. Маскировочный костюм каждый стрелок шьет себе сам, в свободное от работы время.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

«Это маскхалат «Леший». Он для травянистой местности, время года — осень. Желтая местность, сухая трава, — показывает свои одежды корреспонденту ФАН командир роты снайперов Сергей Иванов. — Взял за основу сеть специальную и дорабатывал соломой!»

Зазвенели гранатометы РПГ-7, пулемет Калашникова. При поддержке пехоты и военной авиации наши войска атакуют передний край противника.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

«Главное в нашей работе — хладнокровие. По характеру у меня в основном меланхолики. Потому что холерик не сможет в нужный момент среагировать, волнуясь, сделать выстрел... Для этого нужна сила воли», — говорит Сергей Иванов.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Легкие и мобильные бронеавтомобили «Тигр» перебрасывают личный состав и подразделения разведки к месту операции. КРУС «Стрелец» находит цель, артиллерия БЛА «Леер» наводит огонь. Под прикрытием вертолетов Ми-8 АМТШ начинаются боевые стрельбы.

На поле боя новейшие многоцелевые броневики «Тайфун К-53949». Еще в прошлом году 15-тонные гиганты впервые красовались на параде Победы в Москве. Теперь проходят обкатку в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде. Их колесная формула 4х4 позволяет справляться с любым бездорожьем, а комбинированная защита из керамической брони и броневой стали — выдержать обстрел из 14,5-мм оружия. Если эти машины пройдут испытания успешно, то поступят на вооружение в российские войска.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Вот в горы торопится подмога: вьючно-транспортная рота везет артиллеристам боеприпасы. 20 всадников на кованых конях тувинской породы проходят там, где не в силах проехать техника. На этих низкорослых и выносливых жеребцах еще Чингисхан завоевывал мир.

«У нас тут боеприпасы, миномет», — похлопывает по спине черного жеребца командир отделения вьючно-транспортной роты Арбай Шужаев. — Мы зовем его Приора. Черная Приора».

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

По словам вьюковожатого Алексея Севелея, кони тувинской породы могут пронести в горах груз до 300 кг. 

«Недавно 123 километра за 24 часа проехали», — сказал он.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Вьючное подразделение сформировалось только в прошлом году. 92 военнослужащих-контрактника, почти все — тувинцы. За каждым закреплено по одному животному. Вьковожатый ухаживает за своим конем на протяжении всей службы. За год конь стал для Алексея Севелея надежным напарником.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

«Характер поначалу показывал, сейчас все, понимаем друг друга», — говорит военнослужащий.

«Лучше, чем с машиной?» — спрашивает его корреспондент ФАН.

«Конечно, интересно с лошадьми работать», — отвечает он.

На вопрос, как зовут коня, Алексей проводит рукой по лошадиному лбу: «Это Луна. Вот, смотрите». Корреспондент ФАН соглашается: «Настоящий месяц!»

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

В 2000 метров от подножия вершин притаилась еще одна гордость российской военной промышленности. Самоходное орудие «Нона-СВК» помогает военнослужащим учиться защищать российские рубежи.

Перед бригадой горная полоса высотой 300 м. За ней расположилась база противника. Военные заряжают 120-миллиметровую самоходную гаубицу минами. Они должны пролететь по баллистической траектории и попасть точно в цель — уничтожить колонну спецтехники.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

За последние два года комплексы «Нона-СВК» показали себя с отличной стороны, в том числе во время совместных учений России, Киргизии и Таджикистана. Машина — три в одном: и гаубица, и миномет, и пушка. Выполнять задачи в горах нужно с ходу, а эта техника обладает высокой проходимостью и маневренностью. Недавно комплекс пополнился новыми средствами связи и фильтровентиляционной установкой. Благодаря ей во время интенсивной стрельбы военные больше не дышат газами, которые образуются в результате сгорания пороха. В целом бригада укомплектована новой техникой на 100%.

«Как вы могли видеть, данный комплекс с первого раза выполнил поставленную задачу, — заявил корреспонденту ФАН старший офицер первой самоходной артиллерийской батареи Николай Молчаев. — Радиус разлета мин составлял не более 10 метров, что артиллерией отмечается на оценку «отлично».

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Как отметил командир 55-й горной мотострелковой бригады Рамиль Ибатуллин, венцом окончания летней учебы военнослужащих станут учения «Центр-2019».

«Нам необходимо подготовиться лучше, чем другие участники из России», — сказал полковник.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Три месяца назад военные построили рядом с полигоном автомобильный парк. На закрытых стоянках почти две сотни «Тигров», «Уралов» и «КамАЗов». Технику ежедневно обслуживает ремонтная рота.

«Здесь зимой в нашей Республике Тыва температура опускается до -50 градусов. А в этих хранилищах температура поддерживается до +15, то есть позволяет применять вооружение и военную технику в условиях низких температур в постоянной боевой готовности, — рассказал корреспонденту ФАН начальник автомобильной службы войсковой части 55115 Андрей Николаев. — Во всей России данные автомобили в таком количестве содержатся только у нас в бригаде».

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Желающих служить в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде сегодня хоть отбавляй, говорят военные. Артиллерист Николай Молчаев приехал сюда два года назад из Саратовской области и на всю жизнь влюбился в этот край.

«Вы можете наблюдать, какая здесь красота! Реки, тайга, горы, степи, множество животных. В свободное время мы с удовольствием с женой, детьми путешествуем, ездим на озера», — улыбается старший офицер. 

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

В пригороде Кызыла в 2017 году для 1800 военнослужащих разбили городок с казармами, аллеей, столовой и большим учебным корпусом. Строятся пять жилых домов на 80 и 90 квартир, пять коттеджей. Первые два корпуса обещают сдать в сентябре.

«По Кызыльскому президентскому кадетскому училищу в этом году уже первый выпуск был. Наши дети, абсолютное большинство, если не все, поступают в военные вузы, — рассказал корреспонденту ФАН мэр г. Кызыла Карим Сагаан-оол.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Как отметил глава города, раньше молодые военнослужащие уезжали служить далеко от родного края. А теперь могут остаться здесь, рядом с родными и близкими, в более комфортных условиях.

«Сейчас те, кто служит, мы общаемся с ними, намерены до пенсии отслужить. Это очень отрадно. Спасибо Минобороны за такое решение и поддержку», — сказал Карим Сагаан-оол.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Авиационная эскадрилья 55-й мотострелковой бригады регулярно помогает местным властям — тушит пожары и даже вносит свой вклад в экономическое развитие соседних поселков. Так, осенью 2018 года через реку Малый Енисей военные построили мост, благодаря которому в некогда труднодоступных селах Кара-Хаак и Черби начала развиваться экономика.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

«Жители этих населенных пунктов очень много трудоустраиваются в город, соответственно, в нашу 55-ю мотострелковую бригаду», — отметил председатель администрации Кызыльского района Республики Тыва Артыш Сат.

Цены на продукты питания существенно понизились, говорит глава района. Стало больше аптек, магазинов. Жители выращивают овощи, содержат плодово-ягодную плантацию.

Под Кызылом разыгрались масштабные тактические учения с боевой стрельбой

«От имени населения и администрации Кызыльского района мы выражаем огромную благодарность Минобороны РФ, нашему герою, министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу и начальнику 55-й мотострелковой бригады Рамилю Рахмудовичу Ибатуллину», — сказал Артыш Сат.

Добавим, что в масштабных учениях ЦВО принимает участие Авиационный полк смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО. Военные осваивают истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++. Военнослужащие поисково-спасательной группы отрабатывают навыки по спасению космонавтов во время встречи аппаратов транспортных пилотируемых кораблей «Союз». 

infox - new
Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров