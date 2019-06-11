Стало известно, когда очищенная нефть из РФ поступит по «Дружбе» в Германию

Берлин, 11 июня. Очищенная российская нефть, согласно планам, должна поступить на немецкие НПЗ по трубопроводу «Дружба» в течение нескольких дней.

Информация о поступлении нефти из России на территорию Германии стала известна из материала Bloomberg, который агентство выпустило со ссылкой на Объединение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV).

Стоит отметить, что ФРГ получает порядка 36% своих запасов сырой нефти из России. Большая часть ресурса при этом поступает по трубопроводу «Дружба». В настоящее время по нему идут поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне.

Напомним, в середине апреля на южной ветке нефтепровода «Дружба» возникла проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию. Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья.

Оператор «Транснефть» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

В начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье, пишет Infox.ru. По данным «Транснефти», окончательно очистить трубу удастся не раньше, чем через 6–8 месяцев.

На днях чистая российская нефть, соответствующая всем стандартам, начала поступать по трубопроводу «Дружба» в Польшу транзитом через Белоруссию. Ранее сообщалось, что Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти в «Дружбе».