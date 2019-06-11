МИД РФ призвал остановить межэтническую резню в Мали

Бамако, 11 июня. Неизвестные напали на населенный пункт Собан в Мали и уничтожили около 100 местных жителей в воскресенье, 9 июня. МИД РФ осудил чудовищную преступную акцию в африканской стране, об этом сказано в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ напомнили, что в последнее время в Мали участились столкновения между различными этническими группами, в том числе в марте текущего года в Огоссагу погибли более 160 малийцев. В прошлом году жертвами межэтнических распрей стали более 500 человек.

В Москве призвали малийцев отказаться от насилия и преодолевать гражданские конфликты исключительно мирным путем.

«Важно добиться, чтобы все малийское общество сконцентрировалось на задачах достижения общенационального примирения и согласия как фундамента для стабильного мира и продвижения малийского государства по пути демократического развития», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Мали Тьебиле Драме в Москве. Лавров отметил, что переговоры были конструктивными и конкретными. Стороны подтвердили готовность углублять политический диалог и межпарламентские контакты. В числе перспективных направлений были отмечены разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство.