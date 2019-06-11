Киев, 11 июня. Украина не сможет провести в Донбассе быструю военную операцию по так называемому «хорватскому сценарию». Об этом заявил военный эксперт украинского Центра военно-политических исследований Константин Машовец на круглом столе в Киеве, посвященном теме «Вызовы безопасности для внешней политики президента Украины Владимира Зеленского».

Как рассказал эксперт, в Киеве нашли новый способ возвращения Донбасса. По словам Машовца, Украина сейчас не рассматривает наступательный вариант и придерживается стратегии сдерживания агрессии. Эксперт отметил, что для так называемого «хорватского сценария» должны быть созданы определенные условия. Сейчас их нет, поэтому проведение быстрой военной операции не представляется возможным. Кроме того, для развития событий по данному сценарию отсутствует военно-техническое оснащение.

При этом эксперт уточнил, что Военные силы Украины должны пересмотреть основные приемы и методы действий в Донбассе. Целью ВСУ является «более интенсивное выматывание противника в условиях реальной позиционной войны». При этом, по словам эксперта, оборона Киева должна быть активной и наносить урон там, где это возможно, передает «ПолитНавигатор».

«Нужна деморализация противника», — заявил Машовец.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донецк и Луганск отказались подчиняться новому правительству и заявили о своей независимости. В ответ Киев инициировал военную операцию против республик Донбасса. Перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта до сих пор продолжаются, несмотря на подписанные минские соглашения о перемирии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в вопросе урегулирования внутриукраинского конфликта не случится. Также Лавров подчеркнул, что Европа должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения договоренностей.