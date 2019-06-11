Первый канал прокомментировал итоги расследования накруток на шоу «Голос. Дети»

Компания Group-IB, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью, опубликовала аналитический отчет по итогам проведенной ее специалистами проверки зрительского голосования в популярном шоу Первого канала «Голос. Дети». Эксперты подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование, говорится в сообщении.

На телеканале, как стало известно Федеральному агентству новостей, выразили признательность Group-IB за неоценимую помощь в установлении истины в ситуации вокруг финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».

«Данные окончательного отчета уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений, — информирует пресс-служба Первого. — Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу».

Компания завершила все процедуры, связанные с проведением независимого расследования, инициированного Первым каналом, менее чем за месяц. Опубликованный на ее официальном сайте отчет отражает ход проверки итогов голосования на каждом из его этапов.

Традиционно лидерами по активности голосования обычно являются Москва и Санкт-Петербург. Однако на этот раз расстановка сил изменилась. Учитывая все типы голосов, отданных в рамках финала и суперфинала шестого сезона шоу, наиболее активно голосовали следующие регионы: Москва (71 000), Республика Башкортостан (35 000), Санкт-Петербург (29 000), Курская область (12 000) и Республика Татарстан (7 000). По шесть тысяч голосов отдали Краснодарский край, Ростовская и Ульяновская области, а по четыре тысячи — Воронеж и Самара.

В распределении по регионам видны отклонения в процентном соотношении голосов, отданных за участника №7, дочь известной российской певицы Алсу Микеллу Абрамову, которая была названа победительницей. Особенно ярко, отмечают в Group-IB, это выражено в Башкирии — 97%, Курске — 96% и Ульяновской области — 95%.

Напомним, после окончания последнего сезона появились сообщения о том, что Абрамова выиграла певческий конкурс только благодаря накрученным голосам. Руководство Первого канала обратилось за помощью к компании Group-IB с просьбой провести расследование. Также последовало беспрецедентное решение провести новый суперфинал, по итогом которого лауреатами были названы все девять детей (на сцену не вышла лишь Абрамова), которые, кроме статуэток, получили еще и по миллиону рублей каждый.