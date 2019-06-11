Браконьеров в Хабаровском крае поймали на плюшевого медведя

Хабаровск, 11 июня. Охранникам заповедника в Хабаровске удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя. Об этом сообщила объединенная дирекция «Заповедное Приамурье».

Информация о нарушителях в течение долгого времени отслеживалась и собиралась сотрудниками заповедника. Они решили воспользоваться отвлекающим маневром и оставили игрушечного зверя с рацией на дороге. По ней обычно проезжали браконьеры. Злоумышленников удалось задержать именно благодаря этой уловке.

В тот момент, когда браконьеры подошли к плюшевому медведю, охранники обратились к ним через рацию.

«Злодеи, сдавайтесь!» – сказали сотрудники госинспекции, поздравив злоумышленников с задержанием.

В их автомобиле нашли охотничий карабин, его в рамках досмотра изъяли. Во время составления административного протокола нарушители периодически вспоминали комичную ситуацию, прерывая процесс смехом. В настоящее время следственные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. По словам участкового государственного инспектора Виктора Блюденова, креативный опыт удался.

«Будем использовать его наряду с другими средствами для борьбы с браконьерами», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что судья в штате Миссури обязал 23-летнего Дэвида Берри, приговоренного к году ареста за браконьерство, раз в месяц смотреть мультфильм «Бэмби».