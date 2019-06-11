РФ помогла открыть новый медпункт для жителей сирийского Дейр-эз-Зора

Дейр-эз-Зор, 11 июня. Новый объединенный медицинский пункт открылся в населенном пункте Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор. Прежняя поликлиника была уничтожена боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

После того как в конце 2017 года боевики полностью разрушили здание поликлиники в захваченном Сальхияхе, местным жителям приходилось преодолевать более 20 километров, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Работы по восстановлению старого здания поликлиники продолжаются и сейчас, правительство Сирии и российские военные организовали строительных материалов.

Между тем в поселковой школе был создан медпункт, который работает для жителей двух населенных пунктов — Сальхиях и Хатла. Здесь работает детское отделение, отделение вакцинации, стоматология, аптека.

«Наконец-то мы можем оказывать помощь людям, нуждающимся в лечении. В день к нам приходят около 30 человек с самыми разными заболеваниями. Многие приходят с болезнями легких, желудочными заболеваниями, простудами. Мы оказываем первую помощь и выдаем бесплатно лекарства. Если есть необходимость, отправляем в больницу, которая находится в городе», — рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей глава медицинского пункта Мухаммед Ислам аль-Али.

Изначально медпункт задумывался как полевой кабинет для оказания неотложной помощи раненым и семьям погибших на войне военнослужащих. Сейчас медицинскую помощь оказывают абсолютно всем.

«Раньше людям приходилось обращаться в частные клиники, где все лечение платное. Наши пациенты получают бесплатное лечение. Принимаем людей с любыми жалобами», — подчеркнул Мухаммед Ислам аль-Али.

До войны в пригородах Дейр-эз-Зора работали семь медицинских центров и больниц. Большая часть медучреждений была уничтожена террористами. Сейчас полностью отремонтированы и уже принимают пациентов четыре государственных больницы.

В конце встречи медицинский работник поликлиники Махмуд Хаммада показал здание новой поликлиники и выразил свою благодарность.

«Я благодарю наше правительство и российских друзей за освобождение нашей земли от террористов и помощь в создании нового медицинского пункта» — сказал Махмуд Хаммада.

Отметим, в настоящее время с помощью России в 345 населенных пунктах в провинциях Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Даръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2455 жилых домов, 220 школ, 167 дошкольных учреждений, 203 медицинских учреждений, 198 хлебопекарен, 207 электроподстанций, 247 водонасных станций и 93 культовых сооружений.

1 Организация запрещена на территории РФ.