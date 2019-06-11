«С кем спал Игорь Додон?», или «Железные понты» старой власти в Молдавии. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему… сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Да что там расследование — мы совместно пишем хронологию народного восстания против олигархического режима Влада Плахотнюка, которому я так или иначе посвятил уже практически все 10 глав моего «сериала», который в Молдавии читают и перепечатывают; нравится, сразу скажу, не всем. Один из контролируемых местными «структурами» Telegram-каналов даже отповедь мне давеча дал: мол, «депортированный из Молдовы за предоставление ложных сведений пограничным полицейским российский «журналист» Малькевич пытается примазаться к революционным событиям в Молдове». Да нет, что вы — просто рассказываю.

Вот, например, мнение известного российского политолога Евгения Минченко.

«Кто победит в политическом противостоянии в Молдавии? Плахотнюк или новая коалиция? Важны четыре фактора: 1. Внешняя поддержка. Скорее на стороне коалиции. 2. Консолидация внутри политического лагеря. В пользу Плахотнюка. ПСРМ и ACUM не доверяют друг другу. 3. Готовность идти до конца. Скорее у Плахотнюка. Он реально загнан в угол. Хозяину страны некуда бежать. 4. Количество людей на улицах. Митинги в поддержку Демпартии немногочисленны. Но у оппонентов-то уличной активности нет совсем. Прогноз: или оппозиция в ближайшее время выводит на улицы десятки тысяч людей, или имеет все шансы проиграть время, потерять темп и быть разгромленной».

Кстати, по поводу уличной активности: в воскресенье сторонники Плахотнюка, митингуя у здания администрации президента, перебросили через забор нескольких мертвых индюков. Скорее всего, в этом жесте содержалась прямая угроза жизни и безопасности президента Молдавии Игоря Додона, которого недруги за глаза кличут индюком.

Во всем этом перформансе видится что-то зловещее, напоминающее культ вуду или что-то около того, когда для оккультных ритуалов используются птицы, которых в процессе умерщвляют. В ритуальных практиках некоторых традиционных верований считается, что для того, чтобы негативно повлиять на человека, необходимо совершить акт ритуального умерщвления предмета или живого существа, которое у исполнителя ритуала ассоциируется с объектом воздействия. Интересно, если экзерсисы с индюками осуществлялись именно по этой причине, то кто надоумил организаторов протеста поступить таким образом?

С другой стороны, они неслучайно чувствуют свою вседозволенность: глава генерального инспектората полиции Александр Пынзарь заявил, что не подчиняется Андрею Нэстасе как новому министру внутренних дел. Его прямая цитата: «Мой министр — Александр Жиздан». Проще говоря, практически все силовики стоят горой за старую власть. То есть за олигарха Плахотнюка. Еще за него «вписались» несколько районов Молдавии, осужденный олигарх (он же депутат) Илан Шор, о котором я рассказывал, и целое село Ферапонтьевка Гагаузской автономии (которое при желании с «древнегагаузского» можно перевести как «Железный понт»).

При этом Евросоюз свою позицию обозначил. 9 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан сделали совместное заявление в связи с созданием новой правительственной коалиции в Молдавии и утверждением нового правительства во главе с Майей Санду. «Европейский союз с одобрением принимает к сведению решения, принятые вчера парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции». Точка. Хотя некоторые зарубежные СМИ уже протрубили, что в Молдавии новый глава — Павел Филип, а «пророссийского Игоря Додона отстранили». Что теперь: по традиции ждем признания мировым сообществом Филипа как президента? «Молдавский Гуайдо»?..

Да, и чтобы вы понимали уровень политической дискуссии в стране. Уже упомянутый мною (практически самопровозглашенный) и. о. президента Павел Филип, выступая на сцене митинга в центре столицы, заявил, что Игорь Додон «спал прошлой ночью в здании посольства России в Кишиневе». На это действующий (как он сам себя считает) президент ответил: «Я был дома. Спал с женой. Мне разве негде спать?»

Впрочем, Додон за жестким словом тоже в карман не лезет. Вот его обращение к судьям Конституционного суда, отстранившим его от должности.

«Судьи ответят перед законом за те решения, которые они приняли за минувшие два дня. За то, что они сейчас сделали, позже они проснутся с уголовными делами. Вы думаете, что Плахотнюк будет всю жизнь держать вам крышу? У нас есть официальные признания с Запада и Востока того, что происходит здесь, в парламенте. Мы видим, что они не хотят уступать власть».

Да, так и есть — и именно об этом я и пишу. Кстати, о судьях Конституционного суда мне мои корреспонденты передали немало любопытных материалов. Им мне придется, видимо, посвятить отдельную главу цикла.

Ну а пока — еще два любопытных момента. Первое. В Молдавии сейчас не только отставленный (но не ушедший) президент Додон и новый и. о. президента Филипп, но и как бы подготовка к досрочным выборам (на которые, кстати, силовики Плахотнюка пытаются вообще не пустить социалистов Додона). Там теперь еще идет и… обсуждение «глубокой интеграции с Румынией». Ага! Этот вопрос (включая объединение/вхождение в состав) может быть вынесен на референдум вместе с досрочными выборами в парламент. Это, что называется, «чтобы два раза не вставать».

Впрочем, мои эксперты из республики не соглашаются с тем, что это реально.

«Проведение референдума о присоединении Молдавии к Румынии маловероятно в принципе. Ни одна политическая партия, прошедшая в парламент, сегодня не возьмется его организовывать. Если гипотетически предположить, что такой плебисцит состоится, то не более 5% граждан проголосуют за».

Проверим?..

И второе. Репортеры вещательных и онлайн-СМИ Республики Молдова могут подать заявки на участие в специальном курсе: финансируемый ЕС проект OPEN Media Hub организует воркшоп по инновационному сторителлингу (17–19 июня в Кишиневе). Как вовремя! И сколько красивых и нужных слов.

Никаких оценок, только факты — из рекламы проекта:

«Участники получат практические рекомендации по использованию новых форматов сторителлинга, научатся планировать сюжет и адаптировать сценарии и мультимедийный контент для более широкой аудитории. По итогам тренинга участники создадут истории о сотрудничестве Молдовы с Европейским союзом».

Теперь основной вопрос: какие именно акценты своим ученикам на этих занятиях решат расставить европейские медиатренеры?..

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha