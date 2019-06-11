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Ушаков рассказал о позиции Кремля по вопросу возвращения права голоса России в ПАСЕ

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Ушаков рассказал о позиции Кремля по вопросу возвращения права голоса России в ПАСЕ

Москва, 11 июня. Кремль рассчитывает, что в вопросе возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы «разум возобладает», считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что последние решения, которые принимались органами в ПАСЕ, «настраивают на более или менее позитивный, конструктивный лад».

«Я надеюсь, разум возобладает», — приводит ТАСС слова помощника российского лидера.

Он также напомнил, что во вторник проходит заседание «нашего национального комитета по вопросам сотрудничества с Советом Европы». По его словам, интересно будет посмотреть, как сложится там внутренняя дискуссия.

Напомним, из-за ситуации вокруг Крыма Россию лишили ряда прав в ПАСЕ. После чего Москва приостановила выплату взносов в организацию, что привело ПАСЕ к финансовым трудностям. В апреле ассамблея большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Москвы вновь сформировать делегацию и выплатить взнос.

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Автор: Данила Копп
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