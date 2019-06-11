Зеленский вновь просит Раду отправить в отставку Климкина

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду отправить в отставку главу МИД Павла Климкина. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

По его словам, Зеленский подписал представление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Кроме того, президент предложил Раде назначить на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко, передает РИА Новости.

Вадим Пристайко работал в должности заместителя министра иностранных дел Украины с 2014 по 2017 год. В 2017 году Пристайко был назначен главой миссии Украины при НАТО.

Напомним, 17 мая глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Кроме того, Климкин завил о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду Украины. 30 мая Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Павла Климкина, однако депутаты не поддержали его отставку.

Стоит отметить, что украинские политики начали массово покидать свои должности еще за неделю до вступления Владимира Зеленского в должность президента. Так, 17 мая Александр Турчинов написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Позднее в отставку ушла представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, а также уполномоченный по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.