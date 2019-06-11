Ушаков рассказал о поступивших заявках на встречу с Путиным на полях G20

Москва, 11 июня. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что поступило много заявок на встречу с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита G20, в настоящее время график верстается и он будет достаточно сложный. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

«Очень много заявок, ряд лидеров уже запросились на встречи с президентом», — отметил помощник главы РФ.

Ушаков не стал уточнять нюансы, добавив, что график еще в работе — его предстоит сверстать. При этом он указал на то, что график будет достаточно сложный, поскольку планируется также визит в Японию.

«Времени много не будет на двусторонние контакты, и плюс заявок очень много, так что будем выстраивать программу исходя из наших приоритетных задач, будем учитывать тех лидеров, с которыми просто нам нужно встретиться», — резюмировал помощник российского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 сохраняется.