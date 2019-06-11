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В Госдуме оценили идею введения четырехдневной рабочей недели

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В Госдуме оценили идею введения четырехдневной рабочей недели

Москва, 11 июня. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал возможность введения четырехдневной рабочей недели.

Парламентарий сообщил, что идея смены рабочей недели на четырехдневную обсуждается давно. По его словам, развитие информационных технологий позволяют проводить многие операции в автоматизированном режиме. Таким образом, добавил он, это позволит людям освобождать время для занятий спортом, искусством и саморазвитием.

По мнению чиновника, важно проследить, чтобы новый режим работы не нанес ущерб оплате труда.

«При сокращении рабочего дня нужно внимательно смотреть, чтобы не сокращалась заработная плата. Тогда и будет стимул, будет расти производительность труда... Производительность растет, когда сохраняется мотивация», — сказал Вострецов в беседе с RT.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что рабочая неделя в России в перспективе может сократиться с пяти до четырех дней, напомнил НСН.

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Автор: Данила Копп
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