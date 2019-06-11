Путин обсудит с Роухани урегулирование в Сирии и СВДП

Москва, 11 июня. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с лидером Ирана Хасаном Роухани урегулирование ситуации в Сирии и Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе (СВДП) на встрече в Бишкеке 13-14 июня, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе», — заявил помощник российского лидера.

На встрече в Бишкеке лидеры РФ и ИРИ обсудят также укрепление торгово-экономических связей двух стран. Помощник президента РФ подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Москвой и Тегераном увеличился на 2% до 1,7 млрд долларов. При этом только за первый квартал 2019 года этот показатель вырос на 13,3% до 542,9 млрд долларов. Ушаков напомнил, что предыдущая встреча Путина с Роухани прошла в феврале текущего года в Сочи в рамках астанинского формата.

Также в Кремле отметили, что на данный момент ведущие российские нефтегазовые компании рассматривают возможность освоения месторождений в Иране. Кроме того, прорабатывается строительство второй очереди АЭС «Бушер», первый блок АЭС функционирует стабильно.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Бишкеке с 13 по 14 июня. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства готовится к мероприятию с участием лидеров стран ШОС.