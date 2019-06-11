Киев, 11 июнь. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов на Украине. Об этом рассказал руководитель администрации главы Украины Руслан Рябошапка.

Он уточнил, что во вторник поступила первая часть поручений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Рябошапка подчеркнул, что уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской областей. Как пишет агентство УНН, кроме того, своих постов лишились главы Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Закарпатской, Кировоградской и Волынский областных администраций.

Ранее Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента. Зеленский обещал внести подобный проект в ходе своей предвыборной кампании. Кроме того, Зеленский заявил о намерении снять с депутатов Рады неприкосновенность.

Верховная рада Украины приняла законопроект о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента. Это решение на заседании было поддержано 279 депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил политолог Андрей Иванов, не успел новый президент вступить в должность, как уже думают о процедуре импичмента первого лица. И это многое объясняет из происходящего на Украине. Эксперт напомнил, в сериале Зеленского «Слуга народа» хорошо показано, что Майдан может быть очень значимым фактором политики. На Украине, помимо законных процедур передачи власти, всегда существует и опасность полного дисбаланса государственной системы.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая.

Во время церемонии Зеленский выразил готовность к диалогу о прекращении кровопролитной гражданской войны на территории Донбасса. Но заметил, что для такого шага необходимо вернуть всех пленных.

Отметим, на Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский получил поддержку более 73% избирателей, а около 24% украинцев отдали свои голоса за действующего главу Петра Порошенко.