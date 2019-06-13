Троица и Троицкая суббота 2019: когда отмечают, как поминают усопших, что нельзя делать

Приближается один из самых любимых в народе православных праздников — День святой Троицы (Пятидесятница), после которого наступает День святого духа (Духов день). В православии очень важным считается канун Троицы — Троицкая родительская суббота: главный день поминовения усопших.

Когда в 2019 году отмечаются Троицкая суббота, Троица и Духов день

Православная Троица в 2019 году отмечается в воскресенье, 16 июня. Соответственно, Троицкая суббота приходится на 15 июня, а Духов день — на 17 июня. Подробнее о праздниках Троица и Духов день читайте в материале Федерального агентства новостей.

Западные христиане отметили Троицу 9 июня.

Троицкая родительская суббота

Троицкая суббота очень важный день в православном календаре. Церковь считает, что это день, символизирующий спасение Христом всех верующих. В Троицкую субботу православная церковь поминает молитвами всех умерших христиан.

Троицкая суббота считается родительским днем, когда принято поминать усопших предков. Верующие в этот день стараются обязательно посетить кладбище, а также помянуть усопших родственников в церкви и дома.

В России в Троицкую родительскую субботу принято приводить в порядок могилы и украшать их цветами, в том числе искусственными. Обычай оставлять для дорогих покойников угощение прямо на могиле — очень древний, имеющий дохристианские славянские корни. Жив этот обычай и сейчас, на Троицу на могилах в основном оставляют сладости. Нищий или прохожий человек может взять такое угощение, это не считается зазорным. Взятую на могиле еду нужно сразу съесть, уносить ее с кладбища считается грехом.

К народным традициям, которые живы и поныне, несмотря не неодобрение церкви, относится обычай поминать покойников прямо на могиле, а затем продолжать поминальную трапезу дома. Среди традиционных поминальных блюд — блины, яйца, кутья (специально приготовленная каша), кисель.

Русалья неделя: что нельзя делать

Канун Троицы и вся Троицкая неделя на Руси считалось временем русалок — их разгула и шалостей. Согласно легендам, накануне Троицы русалки выходят из водоемов, находя себе временное пристанище в полях и в лесу, там они поют песни, пугают людей и даже могут разбудить водяного, от которого — жди беды.

Поэтому в деревнях существовал обычай в канун Троицы пугать русалок и водяного: кострами у водоемов, криками и шумными плясками. Впрочем, дальновидные женщины старались в эти дни задобрить русалок, бросая в воду красивые безделушки или даже какие-то дорогие вещицы, до которых, согласно суевериям, так охоча водная нечисть.

В это время водоемы считались опасными из-за возможной мести русалок и водяного. Суеверные люди боялись купаться, умываться и стирать в открытых водоемах, а также подпускать к открытой воде скотину. Вообще с водой в эти дни нужно было соблюдать осторожность, например, старались не купать детей. Запреты сохранялись всю неделю после Троицы. Нарушителей пугали тем, что русалки вместе с водяным могут утянуть ослушников на дно.

Также в связи с русальими прогулками по суше старались не беспокоить водную нечисть в лесу и в поле. Посещение леса, особенно в одиночку, было в Троицкую субботу под запретом. Также из опасения нападения нечисти в этот день старались не работать в поле и огороде.

Существовали запреты на все виды женских работ: запрещалось любое рукоделие, а также уборка в доме, особенно с использованием воды. Нельзя было подметать пол, это считалось особенно опасным. Запрет на уборку действовал в течение трех дней, включая Троицкую субботу.