4 000 черепах задержали таможенники на границе с Казахстаном. ФАН-ТВ

Сотрудники Оренбургской таможни пресекли незаконный ввоз в Россию из Казахстана крупной партии среднеазиатских сухопутных черепах, которая была замаскирована под овощи. Информация о «живом» товаре в документах отсутствовала. Корреспондент ФАН-ТВ связалась с представителем Оренбургской таможни, чтобы узнать, как сейчас чувствуют себя черепахи.

«Оренбургской таможней была пресечена контрабанда более четырех тысяч пресмыкающихся Всего 4 100 живых черепах перевозилось в 24 мешках под прикрытием свежей капусты. Общая стоимость выявленной партии составляет более пяти миллионов рублей. В настоящий момент черепахи в Оренбургской таможне. Черепашки живы, периодически их освежают из шланга водичкой, следят, чтобы все были в целости и сохранности», — пояснили в таможне города Оренбурга.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды.