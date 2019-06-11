Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

4 000 черепах задержали таможенники на границе с Казахстаном. ФАН-ТВ

44
0 Оставить комментарий

Сотрудники Оренбургской таможни пресекли незаконный ввоз в Россию из Казахстана крупной партии среднеазиатских сухопутных черепах, которая была замаскирована под овощи. Информация о «живом» товаре в документах отсутствовала. Корреспондент ФАН-ТВ связалась с представителем Оренбургской таможни, чтобы узнать, как сейчас чувствуют себя черепахи.

«Оренбургской таможней была пресечена контрабанда более четырех тысяч пресмыкающихся Всего 4 100 живых черепах перевозилось в 24 мешках под прикрытием свежей капусты. Общая стоимость выявленной партии составляет более пяти миллионов рублей. В настоящий момент черепахи в Оренбургской таможне. Черепашки живы, периодически их освежают из шланга водичкой, следят, чтобы все были в целости и сохранности», — пояснили в таможне города Оренбурга.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров