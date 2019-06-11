Украина потребовала в Гааге право на добычу газа в Черном море

Гаага, 11 июня. Елена Зеркаль, представляющая Киев на слушаниях в Гааге, потребовала предоставить право Украине добывать газ в Черном море.

По ее мнению, Москва якобы «лишила» Киев доступа к нефти и газу в этом районе, а сама с весны 2014 года добыла в акватории «свыше девяти миллиардов кубометров природного газа».

Она уточнила, что украинские власти в настоящее время пытаются обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа.

«Требуемый объем — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море», — заявила она.

Киев также отверг возражения Москвы о юрисдикции Международного суда. Зеркаль считает, что Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму «сомнениям не подлежит».

Напомним, с 10 по 14 июня в Гааге проходят слушания в рамках разбирательства, который украинская сторона инициировала в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.

Представляет Россию на слушаниях посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач. Как отметило российское внешнеполитическое ведомство, у морского арбитража в Гааге нет необходимых компетенций для рассмотрения дела о принадлежности крымского полуострова. В МИД РФ отметили, что у суда нет полномочий решать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции.