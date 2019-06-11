Политолог объяснил, как через покушение на мужа Любовь Соболь намерена попасть в Мосгордуму

Политолог, директор «Института новейших государств» Алексей Мартынов считает, что заявления Сергея Мохова о нападении на него — грязный фейк, который должен повысить популярность его жены Любови Соболь.

Напомним, скандально известный юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь на протяжении последних трех лет к месту или не к месту вспоминает о нападении на ее мужа Сергея Мохова. Притом, что нападавший остался неизвестным, Соболь во всем винит петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Но необходимо отметить, вся эта история изначально вызывала сомнения даже у самых ярых поклонников сторонницы Навального.

Издание Nation News сумело доказать, что подозрения в создании фейка про нападение были не беспочвенными, ведь Мохов даже не додумался нормально проработать свою легенду и представил общественности весьма сырой вариант. В редакцию агентства попал отказ в возбуждении уголовного дела по факту самого нападения. Из документа следует, что в своих показаниях о возможных нападавших муж Соболь запутался с самого начала, так как утверждал: нападение было организовано из-за его исследований криминала в сфере ритуальных услуг, о чем он даже написал статью. И первая нестыковка кроется в том, что его же супруга указала в качестве основной версии совершенно иное — по ее мнению, на Мохова напали люди Пригожина.

Госпитализация

В документе также есть часть, которая касается состояния здоровья мужа Соболь в тот момент, когда его доставили в больницу. Никаких следов отравления, ни даже плохого самочувствия у Мохова профессиональные врачи НИИ имени Склифосовского не выявили. А все анализы показали отсутствие какого-либо отравления. Примечательно, что не сумели врачи разглядеть и следов укола, о котором говорил Мохов. Он утверждал, что неизвестный вонзил в его ногу шприц с каким-то веществом. Сразу после госпитализации его отправили домой.

Отсутствие слежки

Еще одна нестыковка кроется в том, что Мохов изначально сознательно врал об обстоятельствах «нападения». Он рассказал сотрудникам полиции, что в день нападения заметил слежку, когда ехал домой на своей машине Honda Civic с госномером У130ХУ150. Вот только проблема в том, что, по данным правоохранителей, эта машина в день «нападения» на дорогах так и не появлялась, она стояла либо на парковке возле дома, либо возле работы. В столице десятки тысяч камер видеонаблюдения ГИБДД, и если бы Мохов был за рулем, то система его бы обнаружила. Все это говорит о фантазиях мужа Соболь.

Соседям ничего не известно

Подозрения в создании фейка вызывает и отсутствие реакции соседей с первых этажей дома, в котором живет Мохов. Правоохранители опросили всех, но никто не слышал звуков борьбы. Отметим, что супруг помощницы Навального — подтянутый, спортивный мужчина, который мог бы дать отпор нападавшему, однако он этого так и не сделал. Хотя получившие даже очень серьезные ранения люди могут сопротивляться в первые минуты нападения. К тому же, никто не слышал и призывов Мохова о помощи, что тоже было бы логичным, если бы ему действительно стало плохо. Все это наталкивает на мысли об инсценировке «покушения».

Работа всего штаба

В Nation News сообщили, что побеседовали с одним из бывших сторонников Навального, который в 2016 году работал в федеральном штабе блогера. Источник предположил, что Мохов сам мог организовать нападение на себя, так как возникла острая необходимость раскрутить Любовь Соболь. Для создания серьезного инфошума необходима была громкая, желательно даже скандальная история. Ее фигурантом было решено выбрать бизнесмена Евгения Пригожина, который на тот момент игнорировал все попытки получить у него хоть какой-то комментарий.

После публичного оглашения имени «организатора» нападения, Соболь и Навальный выпустили распоряжение, согласно которому всем сотрудникам штаба было запрещено высказывать любые другие версии нападения, несмотря на то, что многие все же сомневались в логичности такой версии. На тот момент псевдорасследование «ФБК» шума не произвело, и вряд ли бы из-за него кто-то решил бы угрожать семье юриста. И, видимо, даже сами инсценировщики Навальный, Соболь и Мохов понимали, что из-за отсутствия у них опыта в таких операциях допущено множество проколов. Поэтому в 2016 году ситуацию оперативно замяли.

Однако об этой истории было решено вспомнить перед выборами в Мосгордуму. Первым делом Соболь вернулась к обвинениям в адрес Пригожина. А накануне она вновь заявила, что за антропологом-некрофилом следят. Видимо, Навальный опять решил попытаться вместе со своим юристом организовать фейковую попытку покушения на несчастного Мохова.

Комментируя представленные Nation News доказательства создания фейковой истории нападения, российский политолог, директор «Института новейших государств» Алексей Мартынов заявил, что «при помощи таких грязных историй Навальный и его компания намерены протолкнуть Соболь в Мосгордуму».

«Они сами люди-фейки, тут даже не какой-то конкретный вымысел, они сами вымысел. Да, конечно, они живые люди, но всю свою жизнь вокруг себя они просто выдумали. Ну и что им стоило состряпать шпионскую историю, со слежкой и тихим, неправдоподобным покушением? Да ничего! Но, не гнушаясь таким подходом, они уже начинают переходить все возможные границы. Это очень нечистоплотный способ привлечь к себе внимание накануне выборов. Я также хочу сказать, что, как правило, все подобные вещи видны и понятны людям, обществу, и на уровне общества все это оценивается, регулируется и отсекается. В итоге своих целей они (Соболь, Навальный их сторонники — Прим. ФАН) не добьются, как бы им этого ни хотелось», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, «выпуская на волю такие истории», Навальный и Соболь получают лишь временную известность, которая носит откровенно скандальный характер, что в будущем обязательно найдет соответствующий отклик у рядового населения.

«Такие скандальные истории скорее не притягивают, а отталкивают избирателей на выборах, ну и вообще людей, общество в целом. Мы все вместе как общество гораздо умнее и мудрее, чем кажется некоторым либералам. Проблема заключается в том, что пока это только мнимое покушение, однако от такого человека, как Навальный, можно всякого ожидать. Вот ему недавно в больную голову пришла идея организовать несанкционированные митинги в День России. Причем делается все якобы в поддержку журналиста, который был задержан с наркотиками», — продолжает Мартынов.

Политолог подчеркивает, что Навальный намерен «вытащить на улицы столицы своих несовершеннолетних сторонников и разогреть в них ненависть к правоохранительным органам». И его нисколько не смущает, что в 12 июня на улицах Москвы будут гулять обычные граждане со своими детьми.

«На центральных улицах Москвы в день России запланирована куча всяких публичных, уличных мероприятий, где горожане будут гулять со своими детьми, благо погода этому способствует. И вот Навальный и его компания намерены устроить беспорядки. Ну, вот что у него в голове? Я вот не знаю, что еще в его больной голове может возникнуть, вполне возможно он захочет ради пиара совершить еще одно покушение на Мохова, но уже удачное», — заключил эксперт.

Из сложившейся ситуации можно сделать только один вывод — Навальный и Соболь готовят новую провокацию. Вот только в этот раз, судя по всему, Мохова в эти планы не посвятили.