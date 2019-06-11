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Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

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Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Москва, 11 июня. Пользователи мессенджера Telegram из некоторых стран сообщили о сбое в его работе. Об этом говорится на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Жители Нидерландов, Дублина, Санкт-Петербурга массово сообщили о сбое в работе мессенджера. Согласно данным некоторых пользователей, web-версия Telegram не работает на территории всей Европы.

Отметим, последний раз сбой в работе мессенджера был зафиксирован 16 мая. Тогда Telegram не работал в Северной и Южной Америке.

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Автор: Сергей Петров
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