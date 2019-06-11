Мамаев вычислил дату выхода на свободу

Москва, 11 июня. Российский футболист Павел Мамаев, приговоренный к тюремному сроку, надеется выйти на свободу в День полиции, 10 ноября, об этом сообщил ответственный секретарь «Общественной наблюдательной комиссии» (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, осужденные российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин уже настроились на переезд в колонию. От заседания Мосгорсуда, которое пройдет 13 июня, спортсмены не ждут каких-либо изменений.

«Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября», — приводят слова Мельникова «Известия».

Правозащитник добавил, что Мамаев выглядит бодро, переезд в колонию его не беспокоит, он скорее ждет его, ведь это хоть какая-то «смена обстановки», сообщает «Царьград». О том, куда именно их отправят, футболисты не беспокоятся. У экс-игрока «Краснодара» Мамаева московская прописка, он будет отправлен в колонию не далее 500 км от столицы.

Футболист «Зенита» «хочет ясности» — знать, куда его отправят. Кокорин выразил сожаление, что администрация СИЗО «Бутырка» отказалась принять от футболистов в дар спортивный инвентарь, пишет телеканал «360».

В октябре минувшего года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в Москве. Они напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Суд приговорил спортсменов к реальным срокам в колонии, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы, Кокорина приговорили к полутора годам колонии общего режима. Другие участники драки Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий проведут в колонии полтора года и один год и пять месяцев соответственно.