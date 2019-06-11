Meduza, «Росбалт» и Republic встали на путь идеологической цензуры и репрессий

Несколько антироссийских изданий заблокировали аккаунт Федерального агентства новостей в своих группах в социальной сети «ВКонтакте». Ранее на путь идеологической цензуры и репрессий встали The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Теперь к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic. И ведь, казалось бы, «либеральные» СМИ выступают за свободу слова, но, как мы уже неоднократно констатировали, понимают ее как-то по-своему.

Администрацией группы «Росбалта» 10 июня наш официальный аккаунт во «ВКонтакте» был внесен в черный список. На следующий день, 11 июня, по пути идеологической цензуры и репрессий пошли Meduza и Republic. Причина блокировки так и не была названа. Официальный аккаунт Федерального агентства новостей до внесения в черный список вел аргументированный диалог с подписчиками «Росбалта», «Медузы» и Republic.

В начале апреля этого года Федеральное агентство запустило публичный проект, в рамках которого с официальных аккаунтов нашей редакции публикуются комментарии к новостям и мнениям в различных блогах, социальных сетях и на сайтах других СМИ. Официальный аккаунт ФАН имеет соответствующее название, а также узнаваемый логотип. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

По мнению редакции ФАН, подобные выходки либеральных СМИ, которые в Государственной думе назвали «диктаторскими замашками», являются грубым нарушением свободы слова. В связи с этим мы отправили официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

Федеральное агентство новостей по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что либеральные СМИ в России отличаются большой сплоченностью, а их сотрудники образуют свою собственную «тусовочку» с неписаными правилами, являясь важной частью всей несистемной оппозиции. И отношение к тем, кого они считают идеологическими противниками, в этих медиа одинаково негативное. Оно резко расходится с декларируемыми этими СМИ принципами и оправдывается с помощью искусственных доводов.

«Для либеральных медиа, как и для подавляющего большинства российских либералов, неизменным является принцип, состоящий в том, что свобода предназначена только им и никому больше. Поэтому никто из них не выступил за освобождение журналиста Вышинского, которого уже долгое время украинские власти держат в тюрьме за его профессиональную деятельность. А для самих себя либеральные оппозиционеры традиционно отстаивают безнаказанность, шантажируя власти выступлениями», — пояснил Сергей Простаков.

Как отметил эксперт, в отношении же нелояльных политиков и СМИ среди либералов действует самая настоящая и очень жесткая цензура. Поэтому случившаяся блокировка — это вовсе не эмоциональная реакция, обусловленная последними событиями. Это целенаправленное и даже ожидаемое действие со стороны либеральных СМИ, для которых реальная свобода слова — лишь формальность и пустой лозунг.

Именно убедительность нашей аргументации и послужила причиной и поводом для блокировки аккаунта Федерального агентства новостей в группах «либеральных» медиа, объявившим нам идеологическую войну. Но хотим напомнить: любой желающий может высказывать свою точку зрения в комментариях как на нашем официальном сайте, так и в социальных группах. Свобода слова восторжествует.