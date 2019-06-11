Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора страны Юрия Луценко. Документ внесен на рассмотрение Рады, сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Несколькими днями ранее представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что возможность юридического обоснования для увольнения Луценко найдена, и представление об отставке главы ГПУ будет внесена Зеленским в Раду в ближайшее время.

Сам генпрокурор заявлял, что свой пост оставлять не собирается до тех пор, пока не будет сформирована Рада нового созыва. По его словам, он сделает это после того, как новый парламент сформирует новые органы власти.

Кроме того, он назвал обвинения, выдвинутые против экс-президента Петра Порошенко, попытками переписать историю. Речь идет о заявлении депутата от «Оппозиционного блока — За жизнь» Сергея Шуфрича, который указал на признаки госизмены в приказах Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова начать военные действия в Донбассе.