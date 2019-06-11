Group-IB подтвердила накрутку голосов за дочь Алсу в финале конкурса «Голос. Дети»

Москва, 11 июня. Компания Group-IB, проводившая расследование зрительского голосования в финале музыкально-песенного конкурса «Голос. Дети», опубликовала итоговый отчет, подтвердив накрутку голосов в пользу одного из участников шоу. Об этом сообщается в заявлении компании.

Отмечается, что аналитики фирмы подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также установили ряд аномалий, сопровождавших голосование.

В компании уточнили, что массовая рассылка проводилась в отношении участника под номером семь, под которым выступала дочь российской исполнительницы Алсу Микелла Абрамова.

Помимо этого, специалисты зафиксировали ряд аномалий, сопровождавших ход голосования, в частности, большую плотность звонков и SMS-сообщений, огромное число абонентов, отдавших 20 и более голосов за одного финалиста, пишет KP.ru.

Также аналитики заявили о том, что сама система голосования не была подвергнута атакам хакеров.

Напомним, 26 апреля по результатам зрительского голосования 10-летняя дочь Алсу и предпринимателя Яна Абрамова победила с огромным отрывом в шоу «Голос. Дети».

В пресс-службе Первого канала отметили, что во время голосования в финале конкурса были зафиксированы аномальные явления, в результате была инициирована проверка, а итоги конкурса — аннулированы, сообщала «Свободная пресса».

К расследованию была подключена команда экспертов из Group-IB.