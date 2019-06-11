Ученые выяснили, как легко превратиться из совы в жаворонка

Лондон, 11 июня. Ученые назвали простой способ превратиться из совы в жаворонка. Исследование о смене режима провели специалисты из Британии и Австралии.

В эксперименте приняли участие 22 совы. Все они, как правило, ложились спать около двух часов ночи, а встали в десять утра. Три недели участники должны были вставать в 7–8 часов утра, завтракать до 10 утра, обедать в одно и то же время. Время последнего приема пищи должно было быть не позднее семи часов вечера до семи часов вечера. Нового режима они должны были придерживаться не только в будние, но и в выходные дни, уточняет «Вечерняя Москва».

После того, как исследование подошло к концу, все «совы» признались, что стали лучше себя чувствовать, у них повысилась физическая активность, а ранний подъем перестал быть пыткой.

Кроме того, как отмечает Пятый канал, все участники эксперимента стали испытывать меньше стресса и стали продуктивнее работать.

Ранее Infox сообщал о том, что нездоровый сон приводит к замедлению обмена веществ и блокирует способность организма расставаться с лишним весом. Связь между едой и здоровым сном изучали и специалисты из Университета штата Флорида. По их мнению, употребление творога перед сном способствует снижению количества жира в организме, сообщает телеканал RT.