Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»

Москва, 11 июня. Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».

«Сафиулин Леша. Лесик… Поле было 9 лет, Паше – 10 лет, Антону – 11, когда будущая группа «Пелагея» познакомились с ним», — написала она в Instagram.

Пелагея рассказала, что молодой человек несколько дней назад прилетел с гастролей и прекрасно себя чувствовал.

«Ничего не предвещало беды», — добавила артистка.

Однако 8 июня у Сафиулина случился сердечный приступ, смерть наступила мгновенно, уточнила певица.

«Прости нас, Леша. И прощай», — заключила она.

Напомним, участнику шоу «Голос», музыканту, артисту театра и кино было 44 года. Сафиулин работал в Мариинском театре, после 2008 года занимался сольной карьерой. Известность получил также как участник музыкального шоу «Голос» — в шестом сезоне он выступал в команде Пелагеи. Жюри и зрителей он покорил песней «Прощай, радость».

Кроме того, он работал в кино. Его голосом говорят герои в сериале «Ханна Монтана», фильме «Зачарованная» и мультфильме «Вверх». Сафиулин записывал и саундтрек к фильму «ДухLess» Сергея Минаева.

В браке со своей супругой артист прожил 19 лет, они стали родителями двоих детей, передает телеканал «360».

Как рассказал ранее представитель Сафиулина, на состояние артиста могла повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Прощание с музыкантом состоится 13 июня в 10.30 по московскому времени в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке у метро «Динамо» в Москве, пишет «Утро.ру».