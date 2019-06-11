Матвиенко исключила необъективность в деле задержанного с наркотиками Голунова

Москва, 11 июня. Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, находится на контроле общественности, СМИ и Совета Федерации, об этом заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила, что по факту инцидента проводится самое тщательное расследование. Дело Голунова будет вестись в полном соответствии с законами РФ, подчеркнула спикер СФ. Совет Федерации держит ситуацию с задержанием журналиста на контроле, необъективность в деле журналиста исключена.

«Этот вопрос теперь находится под жестким контролем общественности, СМИ. И это гарантия того, что следствие будет объективным. Уже невозможно будет по-другому. Мы будем держать этот вопрос тоже на контроле», — добавила Матвиенко.

Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что обсудила дело Голунова с генпрокурором РФ Юрием Чайкой. По словам Матвиенко, генпрокурор РФ взял под личный жесткий контроль ситуацию с Голуновым.

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Сотрудники полиции обнаружили у журналиста около 4 граммов наркотического вещества метилэфедрона. Еще 5 граммов кокаина нашли при обыске на съемной квартире. Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» под домашний арест до 7 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле следят за делом Голунова. Советник президента РФ Антон Кобяков взял под контроль материалы по данному делу. В Кремле подчеркнули, что в любом случае решение о виновности или невиновности пойманного с наркотиками Голунова будут выносить суд и следствие.