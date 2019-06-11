Зеленский отменил два указа Порошенко

Киев, 11 июня. Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко.

Речь идет об указах о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Порошенко подписал этот документ 13 мая, уже после того, как ЦИК Украины официально объявил результаты президентских выборов в стране. Уточняется, что Зеленский также подписал указ об открытом конкурсе для назначения в совет. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы государства.

Как уточняет газета «Аргументы и факты», высший совет правосудия был создан на Украине в 2016 года в рамках судебной реформы. В его полномочия входит избрание, увольнение и перевод судей. Всего в его состав входит 21 человек. Срок полномочий членов совета составляет четыре года.

Важным условием является то, что члены ВСП не должны состоять ни в политических партиях, ни в профсоюзах. Они не могут участвовать в политической деятельности, иметь представительский мандат. Им разрешается заниматься только научной, преподавательской или творческой деятельностью.

Ранее Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.