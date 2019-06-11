Польский активист Ежи Тыц рассказал, где на самом деле может находиться Янтарная комната

Сотрудник музея Второй мировой войны в польском поселении Мамерки Бартоломей Плебаньчик заявил, что найден вход в тоннель на территории местного комплекса немецких бункеров и там вполне может находиться Янтарная комната. Его соотечественник, широко известный в России активист Ежи Тыц, в интервью Федеральному агентству новостей сказал, что вряд ли есть какие-либо шансы найти знаменитый русский шедевр XVIII века именно в вышеназванном месте.

«А с чего они взяли, что Янтарная комната может быть там? — сразу же задал он вопрос. — Конечно, лично я хотел бы, чтобы все это было реальным, чтобы такое чудо наконец-то нашлось и люди могли на него посмотреть. Но я не верю».

По словам основателя и главы общественной организации «Курск», которая занимается сохранением и реставрацией в Польше памятников советским воинам, он сомневается, что Янтарная комната может находиться именно в Мамерках, что на северо-востоке страны. При этом Тыц предположил, где янтарный шедевр действительно реально найти.

«Она может быть спрятана на западе Польши, — отметил активист. — Это же бывшие немецкие земли. Там есть очень много разных тайных бункеров, секретных тоннелей, до сих пор не открытых. Так что, только на западе! Никак не на северо-востоке».

Ранее свое мнение по поводу возможного нахождения в Мамерках Янтарной комнаты высказал российский историк Сергей Трифонов, который считает, что поляки выдают желаемое за действительное.