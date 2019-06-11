Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Польский активист Ежи Тыц рассказал, где на самом деле может находиться Янтарная комната

313
0 Оставить комментарий

Польский активист Тыц рассказал, где на самом деле может находиться Янтарная комната

Сотрудник музея Второй мировой войны в польском поселении Мамерки Бартоломей Плебаньчик заявил, что найден вход в тоннель на территории местного комплекса немецких бункеров и там вполне может находиться Янтарная комната. Его соотечественник, широко известный в России активист Ежи Тыц, в интервью Федеральному агентству новостей сказал, что вряд ли есть какие-либо шансы найти знаменитый русский шедевр XVIII века именно в вышеназванном месте.

«А с чего они взяли, что Янтарная комната может быть там? — сразу же задал он вопрос. — Конечно, лично я хотел бы, чтобы все это было реальным, чтобы такое чудо наконец-то нашлось и люди могли на него посмотреть. Но я не верю».

По словам основателя и главы общественной организации «Курск», которая занимается сохранением и реставрацией в Польше памятников советским воинам, он сомневается, что Янтарная комната может находиться именно в Мамерках, что на северо-востоке страны. При этом Тыц предположил, где янтарный шедевр действительно реально найти.

Польский активист Тыц рассказал, где на самом деле может находиться Янтарная комната

«Она может быть спрятана на западе Польши, — отметил активист. — Это же бывшие немецкие земли. Там есть очень много разных тайных бункеров, секретных тоннелей, до сих пор не открытых. Так что, только на западе! Никак не на северо-востоке».

Ранее свое мнение по поводу возможного нахождения в Мамерках Янтарной комнаты высказал российский историк Сергей Трифонов, который считает, что поляки выдают желаемое за действительное.

infox - new
Автор: Марат Лашкин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров