Близкая подруга участника шоу «Голос» рассказала о последних минутах его жизни

Москва, 11 июня. Близкая подруга участника шоу «Голос», музыканта, артиста театра и кино Алексея Сафиулина, который скоропостижно скончался в Москве в возрасте 44 лет, рассказала о последних минутах его жизни.

Елена Решетникова в беседе с «360» подчеркнула, что ничто не предвещало беды. В день смерти Сафиулина они вернулись с гастролей из Казани. Дома артисту внезапно стало плохо, причина его смерти — сердечный приступ, рассказала близкая подруга Сафиулина.

«Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать», — поделилась Решетникова.

По ее словам, артист «был абсолютно живой, здоровый», он ничем не болел. Решетникова призналась, что тяжело переносит утрату своего близкого друга и до сих пор не может осознать, что он ушел из жизни.

«Для нас это было как гром среди ясного неба… Я реву и не могу этого осознать. Утром мы еще виделись, прикалывались. Ничего не предвещало беды. Просто в один миг выключили человека», — сказала подруга Сафиулина.

Участница шестого сезона телевизионного конкурса «Голос» Даша Винокурова поделилась воспоминаниями о скончавшемся коллеге, с которым они познакомились во время шоу. По словам девушки, артист был очень хорошим и отзывчивым человеком, он всегда подходил после выступления и подбадривал. Винокурова с сожалением рассказала, что не сможет пойти на похороны Сафиулина, так как в настоящее время находится на гастролях в Уфе.

Напомним, участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин скоропостижно скончался в Москве на 45 году жизни. Причиной стал острый сердечный приступ. Музыкант умер у себя дома 8 июня около 19.00. Сообщение о кончине артиста было опубликовано в профиле Instagram. Прощание с ним состоится 13 июня в 10.30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, который расположен у метро «Динамо» в Москве.