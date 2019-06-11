Эмиссар «Ан-Нусры»* едет на Украину вербовать боевиков для отправки в Сирию

Террористические группировки Большого Идлиба понесли ощутимые потери в ходе ожесточенных боев, развернувшихся в минувшие недели на севере Хамы. Командование боевиков и подконтрольное террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» «правительство национального спасения» предпринимают экстренные меры для пополнения рядов, развернув принудительный набор новых рекрутов в Идлибе и других городах региона.

На территории идлибской зоны деэскалации проводится массовая мобилизация — в бандформирования загоняют мужчин в возрасте от 15 до 60 лет. Террористы заявляют об этом публично, показывая совсем юных детей-солдат и убеленных сединами пожилых мужчин, которых главари запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» бросают в бой против Сирийской арабской армии.

Кроме того, вербовка наемников для обороны последнего террористического анклава в Сирии осуществляется по всему миру — в том числе в России. Из сообщений местных источников стало известно, что из Сирии в Крым, на родину убитого недавно в междоусобных разборках полевого командира «Тахрир аш-Шам» Абдуль-Ильгиза аль-Керима выехал его земляк — боевик с позывным Абу Чингиз.

По данным источников, официальная цель поездки — передать родственникам погибшего боевика личные вещи. В то же время те же источники сообщают, что Абу Чингиз планирует встретиться с земляками в Крыму и агитировать их ехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам, воюющим против Сирийской арабской армии. Абу Чингиз собирается вести пропаганду не только в Крыму — в его планах ехать на Украину, в Киев, а также в Генический, Новотроицкий и Ивановский районы Херсонской области. Федеральное агентство новостей разбиралось, как связаны террористы «Джебхат ан-Нусры» и Служба безопасности Украины.

Крымско-татарские радикалы

Места для вербовки будущих боевиков выбраны не случайно. В Херсонской области при попустительстве украинских властей активно действуют радикальное формирование «Аскер» и так называемый «Батальон имени Номана Челебиджихана». обе этих группы связаны именем украинского бизнесмена и политика Ленура Ислямова, который в свое время стал инициатором продовольственной и энергетической блокады российского Крыма. Члены этих крымскотатарских националистических организаций, которые занимаются «крышеванием» криминального бизнеса в приграничных с Крымом районах Херсонщины, известны своими широкими контактами с исламистскими группировками, связанными с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1.

Нет сомнений и в том, зачем Абу Чингиз собирается в Киев. Здесь под крылом запрещенного в России «Меджлиса1 крымско-татарского народа» и Службы безопасности Украины осели бывшие боевики крымско-татарского нацбатальона «Крым», разгромленного в 2015 году под Иловайском и расформированного по решению Минобороны Украины за пропаганду радикальных религиозных взглядов и бесчинства в отношении мирного населения Донбасса. Бывшие боевики образовали разветвленную криминальную структуру, связанную с крымско-татарской диаспорой на Украине, и сейчас доставляют немало хлопот украинским правоохранителям.

Сейчас эти не лучшие представители крымско-татарского народа (который подарил миру немало славных личностей) являются потенциальным рекрутами для действующих в Идлибе бандформирований — многие из них, зная, что придется воевать против России и ее союзников, наверняка будут готовы поехать в Сирию «посчитаться с русскими за Крым».

По данным российских спецслужб, на стороне террористов в Сирии воюет до 2000 боевиков из различных регионов России — их число несколько сократилось после разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), однако известно несколько группировок выходцев с Кавказа и других мусульманских регионов России, которые действуют в Идлибе и Алеппо. Крым не стал исключением. Еще при украинских властях эмиссары боевиков начали вербовать на полуострове наиболее радикализованных мусульман. Еще до 2014 года в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований уехали более 80 крымчан, преимущественно жителей Симферополя.

Стоит отметить, что крымских татар, как и африканских мусульман, сирийские боевики рассматривают как «братьев» второго сорта и используют в качестве «пушечного мяса». Из них формировались передовые отряды, за которыми уже шли основные силы боевиков. Известны случаи использования крымских татар в качестве смертников. Показательным является пример теракта в Алеппо в апреле 2013 года — тогда террорист-смертник с позывным «Рамазан» (46-летний Рамазан Мухтаров, предположительно уроженец Симферополя) входивший в НВФ «Крымский дом», подорвал грузовик с семью тоннами тротила, врезавшись в больницу. Погибло, по разным оценкам, от 40 до 70 человек, более 100 получили ранения. Среди погибших — врачи больницы, беженцы, женщины и дети.

Сомнительно, что Абу Чингиз может предложить своим землякам иную судьбу, кроме как стать террористом-смертником и пойти на убой за чужие интересы, чтобы бесславно погибнуть в дали от родины, как Абдуль-Ильгиз аль-Керим.

Входит ли в намерения эмиссара «Ан-Нусры» вербовка боевиков на территории российского Крыма, источник не сообщает. Личные приметы, например хромота от полученного ранения, делают его слишком приметным, и в случае чего МВД и ФСБ России смогут легко его опознать и задержать.

Мусульманские радикалы на Херсонщине

Радикальные мусульманские организации, связанные с запрещенной в России структурой «Хизб ут-Тахрир», действовали в Крыму задолго до 2014 года, рассказал военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В дальнейшем, после возвращения Крыма в состав России, украинские спецслужбы неоднократно использовали крымских татар для своих агентурных целей в Крыму, отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«После того как «Хизб ут-Тахрир» была запрещена, значительная часть их актива выехала на Украину — либо на западную Украину, либо в Херсонскую область, где они вовлечены в различные крымско-татарские нацбатальоны типа «Аскера» и «Батальона имени Номана Челебиджихана», которые действуют на деньги, поступающие от [украинского олигарха Игоря] Коломойского и из Европы, — рассказал Рожин. — Они создавали парамилитарные структуры, которые получали оружие из зоны АТО, в частности, оружие им передавал нацбатальон «Айдар» — нелегально, в обход структур Нацгвардии Украины».

Члены крымско-татарских нацбатальонов, имеющие возможность въехать на территорию российского Крыма, используются как вербовочный материал украинских спецслужб.

«Перед ними ставятся задачи по наблюдению за передвижением войск, за военными объектами, то есть сбор информации, какие-то агентурные мероприятия по линии СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины. В ходе арестов, которые производились ФСБ в 2014—2016 годах мы видели, что кроме тех агентов, которых забрасывали с Украины, участвовали люди, в том числе связанные с «Хизб ут-Тахрир», которые оказывали содействие на месте — они могли участвовать в разведывательных мероприятиях», — объяснил глава аналитического центра «Кассад».

Борис Рожин подтвердил, что боевики из Крыма неоднократно были замечены в Сирии, где воевали на стороне протурецких группировок типа «Исламской партии Туркестана» и протурецких формирований «Свободной сирийской армии».

«Следует отметить, что запрещенное в РФ «Исламское государство» на пике своих возможностей изучало вопрос засылки эмиссаров для работы с мусульманским населением Крыма, для привлечения новых боевиков, в основном для вербовки в Сирию. Параллельно решался вопрос о создании единой сети для создания инфраструктуры ИГИЛ1. ФСБ пресекло эту тему достаточно легко, поскольку ИГ1 опиралось на уже существовавшие в Крыму радикальные исламистские ячейки, а в российские органы уже попала база активистов — так что многие планы террористов удалось своевременно купировать», — рассказал эксперт в беседе с ФАН.

«Хочу сказать, что информация о появлении эмиссара должна получить своевременную оценку Федеральной службы безопасности. Я думаю, эта угроза воспринимается достаточно серьезно», — отметил Борис Рожин.

Он подчеркнул, что у «Ан-Нусры» есть все основания полагать, что недовольных мусульманских радикалов в Крыму, связанных с «Хизб ут-Тахрир» удастся достаточно легко завербовать.

«Турецкий след»

Важную роль в вопросе крымских татар играет Турция, отметил Борис Рожин — «нео-османистские» и радикальные мусульманские круги в Анкаре и Стамбуле неоднократно приглашали крымско-татарских активистов на различные мероприятия, поддерживая их национальный шовинизм в Крыму. Однако сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет сильных ударов для российско-турецких отношений, российские спецслужбы очень внимательно следят за турецким влиянием, а российские власти стараются «задобрить» Анкару поддерживая в разумных рамках мусульман в Крыму.

«Турция активно сотрудничала с крымскими татарами еще до 2014 года — в основном в своих интересах. Крымские татары при Украине активно пропагандировали национальный шовинизм и находились под влиянием «Хизб ут-Тахрир», теперь таких возможностей у них нет, — отметил глава центра «Кассад». — В целом Россия понимает политику, проводимую Турцией, и пытается повлиять посредством других методов. У Турции, конечно, есть определенные нео-османские устремления, связанные с националистической частью и исламской основной общества; ее ресурсы не вполне соответствуют этим желаниям, но определенные шаги Анкара предпринимает. Соответственно, с российской стороны это находится все на достаточно жестком контроле».

1 Организация запрещена на территории РФ.