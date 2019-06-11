Экс-боевик АТО взорвал гранату на пляже под Харьковом

Харьков, 11 июня. Экс-участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО) взорвал боевую гранату на пляже, расположенном в селе Великие Бучки Сахновщинского района Харьковской области.

По данным «Новостного фронта», инцидент произошел на территории пляжа, на котором отдыхали местные жители.

Как рассказали очевидцы происшествия, гранату взорвала группа молодых людей, находившихся в нетрезвом состоянии. Среди них был и экс-боевик АТО, который размахивал боевым припасом. К счастью, никто из находившихся на пляже людей не пострадал.

Накануне официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщили о гибели двух солдат Вооруженных сил Украины при взрыве ручной гранаты. По его словам, военные находились в состоянии алкогольного опьянения. Спикер военного ведомства ЛНР отметил, что возле населенного пункта Троицкое в результате халатного обращения с гранатой двое украинских силовиков погибли, еще три солдата получили различные травмы. Марочко подчеркнул, что командование всеми силами пытается скрыть от вышестоящего руководства причины инцидентов. ВСУ по традиции списывают все боевые потери на обстрелы со стороны ЛНР.