Жители Якутии выходят на борьбу с лесными пожарами

В Верхоянском улусе (районе) Якутии огонь от лесных пожаров подступает к населенным пунктам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вчера в течение дня 47 мужчин из числа жителей поселка Беткенес лопатами вручную копали противопожарный ров, чтобы не пустить огонь в поселок. Им помогал бульдозер», — сообщил ФАН житель Якутии Рустам Каженкин.

По его словам, вблизи Беткенеса пожар частично локализован. Однако в поселках Айаан, Табалаах, Черюмчи, Чолбон, Эльгетск ситуация остается сложной. Оттуда нет снимков, люди борются с огнем, пытаются спасти имущество, нажитое годами, сообщила на своей странице в Facebook жительница Верхоянского района Елизавета Мигалкина.

Согласно информации из администрации Верхоянского улуса, зарегистрировано четыре очага лесных пожаров. С 18 часов 9 июня глава улуса Гаврил Чириков объявил режим повышенной готовности. По информации, предоставленной секретарем комитета по ликвидации чрезвычайной ситуации в Верхоянском улусе Валентиной Овчинниковой, наибольшее опасение вызывают две действующие термические точки, которые зарегистрированы в местности Чолбон.

По информации Рослесхоза, в России наиболее сильные лесные пожары бушуют в настоящее время на территории Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Режим чрезвычайной ситуации в регионах не введен. В то же время особый противопожарный режим введен в 41 муниципальном районе Красноярского края, за исключением северных — Туруханского, Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов. В Республике Саха (Якутия) особый противопожарный режим введен в Алданском, Томпонском, Верхоянском районах, в Эвено-Бытантайском национальном муниципальном районе. В Амурской области такой же режим действует в Зейском, Сковородинском, Тындинском, Магдагачинском и Селемджинском муниципальных районах.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, на территории Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области ожидается сохранение грозовой активности, возможны порывы ветра до 17–19 м/c. Такая погода осложняет борьбу с пожарами.