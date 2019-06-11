Вассерман обвинил защитников пойманного с наркотиками Голунова в попытках показать «плохую власть»

Москва, 11 июня. Оппозиционная общественность развернула масштабную кампанию в поддержку задержанного с наркотиками журналиста «Медузы» Ивана Голунова еще до появления каких-либо заключений о виновности или невиновности журналиста. Эрудит, публицист, политолог Анатолий Вассерман объяснил, как либеральная общественность использует дело Голунова.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Сотрудники полиции обнаружили у журналиста около 4 граммов наркотического вещества метилэфедрона. Еще 5 граммов кокаина нашли при обыске на съемной квартире. Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» под домашний арест до 7 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле следят за делом Голунова. Советник президента РФ Антон Кобяков взял под контроль материалы по данному делу. Но в любом случае решение о виновности или невиновности пойманного с наркотиками Голунова будут выносить суд и следствие.

Тем не менее еще до появления какой-либо информации о «невиновности» Голунова заявили ряд либеральных СМИ. «Солидарные» издания РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» в понедельник вышли с одинаковой первой полосой: «Я-Мы — Иван Голунов».

Очевидно, что оппозиционная общественность таким образом пытается проверить власть на прочность – заставить отпустить подозреваемого в сбыте наркотиков журналиста. В самом же деле, «защитникам» Голунова нет никакого дела до судьбы журналиста, он лишь стал удобным инфоповодом для того, чтобы «раскачать лодку».

«Ситуацией, безусловно, пытаются воспользоваться, оппозиция всегда ищет какие-то поводы показать, что «власть плохая». Повод сомнительный, лично я бы не рискнул вписываться за этого журналиста», — заявил Вассерман в комментарии Nation News.

Кроме того, эрудит предостерег защитников Голунова от участия в акции в его поддержку. Он напомнил, что дело журналиста находится на особом контроле, на данный момент устанавливаются детали инцидента. В случае, если вина Голунова в попытке сбыта наркотиков подтвердится, то все его защитники станут соучастниками дела о распространении наркотиков. Кроме того, либералы требуют отпускать преступников, которые призывают к беспорядкам в ходе несанкционированных митингов.

«Митинговать бессмысленно, потому что дело взято на контроль с самых разных сторон, и теперь остается только ждать конкретных результатов. А предвосхищать их и митинговать — это означает, что участники митинга могут оказаться соучастниками в случае, если преступление действительно имеет место», — добавил публицист.

Требование оппозиционеров отпустить подозреваемого Голунова до выяснения обстоятельств создает провокационный прецедент. По такой логике должны быть отпущены и другие подозреваемые в распространении наркотиков. Либеральные СМИ давно выступают за легализацию наркотиков в России, в том числе тяжелых, ссылаясь на опыт некоторых стран Европы. Доказательств того, что оппозиционные журналисты и сами не гнушаются употреблять запрещенные вещества, масса: чета Милушкиных и Запрудиных, Гайворонский, Жалауди Гериев.