РФ не понимает, почему США внушили себе ошибочные взгляды на позицию Москвы по ядерному оружию

Москва, 11 июня. Москва не понимает, почему Соединенные Штаты внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат обратил внимание на ошибочные взгляды США касательно позиции России по ядерному оружию, сообщил РИА Новости.

По его словам, Москва не понимает, почему Вашингтон внушил себе, что у России изменился подход «к базовым и доктринальным принципам применения ядерного оружия и мы якобы допускаем теперь применение ядерного оружия на поле боя в рамках концепции ограниченной ядерной войны».

В мае Вашингтон обвинил Москву в нарушении моратория на ядерные испытания. В постпредстве РФ при международных организациях в Вене заявили, что США таким образом пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).