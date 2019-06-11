Депутат рассказал, когда в России могут запретить дельфинарии

Дельфинарии в России могут быть запрещены уже в течение полугода. О возможности внесения таких поправок в закон о жестоком обращении с животными корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал депутат Государственной думы Олег Шеин. Так автор закона «Об ответственном обращении с животными» прокомментировал новость о запрете канадским парламентом содержания в неволе дельфинов и китов на территории страны.

По словам Шеина, сейчас тема защиты китовых находится в центре повестки дня.

«Мы видим на примере известной «китовой тюрьмы» на Дальнем Востоке, насколько это важно. Проблема приковывает внимание всех, включая президента РФ», — отметил парламентарий.

Из-за актуальности проблемы содержания в неволе китовых российский парламент подойдет к рассмотрению этого вопроса достаточно быстро, полагает собеседник ФАН.

«Дело в том, что принятый ранее закон об ответственном обращении с животными носил, как известно, рамочный характер, — пояснил депутат. — И этот закон предполагает его «донастройку».

По мнению депутата, внесение обширных добавлений в закон об ответственном обращении с животными произойдет в самое ближайшее время.

«Делать это надо быстро, — подчеркнул он. — Думаю, в течение полугода возможно внесение в закон о жестоком обращении с животными содержательных поправок, в том числе и на тему содержания в неволе дельфинов и китов».

Ранее стало известно, что парламент Канады окончательно одобрил законопроект о запрете содержания в неволе дельфинов и китов. Запрет будет действовать на всей территории страны. Закон вступит в силу после получения королевской санкции от генерал-губернатора государства Жюли Пейетт.