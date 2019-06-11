Москва, 11 июня. Проблема сирийских беженцев на северо-западе Сирии может быть решена после полного выполнения сочинского меморандума. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Турция свои обязательства полностью выполняет. На пресс-конференции по итогам переговоров с делегацией МИД Гренады Лавров прокомментировал заявление координатора по гуманитарному кризису ООН в Сирии, который рассказал, что в случае продолжения конфликта на северо-западе САР в Турцию могут уйти более двух миллионов беженцев.

Лавров рассказал, когда будет решена проблема беженцев в Сирии. Дипломат подчеркнул, что речь, вероятно, идет о беженцах из Сирии, находящихся в зоне деэскалации Идлиб. Сирийские граждане оказались в положении бесправных заложников запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1.

По словам Лаврова, боевики терроризируют не только гражданское население, но и вооруженные группировки, которые не входят в эту террористическую структуру. Министр напомнил, что Анкара взяла на себя обязательство отмежевать вооруженную оппозицию от террористов.

«И как только это произойдет, судьбы этих 2 миллионов мирных граждан будут облегчены и они смогут спокойно жить», — резюмировал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сможет справиться в одиночку с новой волной беженцев из Сирии.

В ходе выступления в Стамбуле Эрдоган заявил, что при возникновении новой волны беженцев, «Турция больше не сможет справиться с ней в одиночку». При этом он подчеркнул, что наиболее практичным методом возвращения беженцев является формула создания зон безопасности в Сирии, которую Анкара предложила еще в начале сирийского кризиса.

По словам Эрдогана, пребывание беженцев на территории его страны больше не может быть единственным способом решение проблем сирийских беженцев.

Отметим, 14 февраля 2019 года в Сочи прошел саммит лидеров России, Турции и Ирана. Эрдоган в своем выступлении дал понять, что Турция не отказалась от идеи создания буферной зоны в Идлибе. При этом он подчеркнул, что «зоны безопасности, которые будут образованы, не должны быть отданы под власть террористов».

1 Организация запрещена на территории РФ.