Пассажирский самолет экстренно сел в Астрахани из-за неисправности

Ростов-на-Дону, 11 июня. Пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» совершил аварийную посадку в Астрахани.

«Самолет выполнял рейс из Москвы. На его борту находились 89 человек. Посадка прошла благополучно, никто не пострад», — сообщил источник РИА Новости.

Он уточнил, что решение об аварийной посадке было принято в связи с технической неисправностью судна. Все обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, вечером 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота». После приземления SSJ-100 загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, спастись удалось 37 людям.