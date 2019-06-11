Онищенко разъяснил предложение Роспотребнадзора запретить уничтожение продуктов

Роспотребнадзор выступил с предложением запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Ведомство также предлагает более рационально использовать пищевые отходы, например, в биоэнергетике. Напомним, в настоящее время в России действуют правила, предусматривающие уничтожение пригодной к употреблению пищевой продукции, если она просрочена или попала в страну в нарушение санкций.

Эту практику Роспотребнадзор предлагает изменить.

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в предложении ведомства, подготовленного по запросу Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в целом поддерживает предложение Роспотребнадзора.

«Новизны в этом никакой нет, такая практика существовала», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей, разъяснив суть проблемы.

Онищенко рассказал, что одно время в России ориентировались не только на календарные сроки годности продуктов, но и на их соответствие всем необходимым нормам.

«Раньше было так: если срок годности прошел, продукты привозили в лабораторию и проверяли, можно ли их использовать. Естественно, вся продукция, которая не соответствовала требованиям, уничтожалась», — вспоминает парламентарий.

Однако затем требование строго соблюдать сроки реализации продовольственных товаров было закреплено законодательно, и все стало более жестко, говорит собеседник ФАН.

«Теперь, если продукт просрочен, он уничтожается, даже если еще вполне пригоден для употребления. Но такой механический подход, естественно, имеет достаточно серьезные издержки», — подчеркивает парламентарий.

Геннадий Онищенко также рассказал, что одно время продукты с истекающим сроком годности пытались реализовывать за символическую цену среди малообеспеченных слоев населения, но от этой практики пришлось отказаться.

«Это превратилось в политическую проблему: дескать людям скармливают просрочку, и от этого решили отказаться. Я высказывал как вариант такое предложение: торговые сети не могут нарушать действующее законодательство, но, если они незадолго до конца срока реализации товара резко снизят на него цены, люди, не нарушая закон, смогут эти товары приобрести», — вспоминает Онищенко.

По словам первого зампреда комитета ГД, так же поступает любая рачительная хозяйка, разбирая свой холодильник: она сначала ставит на стол продукты, которые не могут долго храниться.

«Так что я согласен с Роспотребнадзором: такую практику можно попытаться вернуть, тем более что соответствующий опыт у нас есть. Но делать это надо не наскоком, а хорошо подумав, с использованием объективных лабораторных исследований, для которых сегодня существует гораздо более совершенное, чем раньше, современное оборудование. Это нормальная и оправданная практика, которая также касается санкционных продуктов», — отметил Геннадий Онищенко, подчеркнув, что здесь нужен строгий контроль, чтобы не допускать злоупотреблений.

Напомним, введенный в 2014 году запрет на ввоз в РФ продовольствия из некоторых стран и указ об уничтожении «санционки» стали ответом на антироссийские санкции Запада. В 2018 году Россельхознадзор сообщил, что за три года было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных продуктов.

Весной 2019 года Национальная мясная ассоциация предложила ввести запрет для граждан РФ на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного использования, Геннадий Онищенко тогда резко раскритиковал это предложение.