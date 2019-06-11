В Московском районе готовятся к открытию новая школа и детский сад. ФАН-ТВ

Исполнение поручений врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в действии — школа в Московском районе будет сдана раньше срока.

Строительная готовность на 70 процентов — в Московском районе достраивают школу под номером 525 — проект стоимостью в 1,078 млрд. рублей. В школе будет два бассейна, столько же спортивных залов. Учреждение рассчитано на 825 учеников. Строительные работы начались в ноябре 2017 года, по плану должны будут завершиться в декабре 2019. Однако по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга, темп работ ускорили, а сроки сдачи значительно сократились. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, обустройством фасада, завершается монтаж инженерных систем.

«В ноябре 2018 года после посещения Александра Дмитриевича этого объекта, нами были предприняты меры по сокращению сроков производства работ. Мы составили графики таким образом, чтобы нам выполнить все работы к сентябрю 2019 года. На сегодняшний день, если вы посмотрите, мы уже имеем достаточно приличную строительную готовность», — рассказывает Иванов Дмитрий, управляющий проектом.

К 1 сентября детей планирует принять и новый детский сад в Московском районе. Он выполнен по уникальному проекту. Красный кирпич, как лицо промышленного Петербурга. Раньше здесь располагался вагоностроительный завод имени Егорова. Сохранились лишь фасады дореволюционных цехов. Их стилистически вписали в архитектурный проект. Та часть здания, которая выходит на Московский проспект, отделана кирпичом, другой блок, что смотрит на современный жилищный комплекс, облицован плиткой. Таким образом, здание постарались логично вписать в городскую среду.

«Необходимо, конечно, закрывать в год где-то порядка 400–450 мест, и вот мы второй год уже справляемся, пристройки накапливаются. В учреждении дошкольном 220 мест, 11 групп. Здорово, что и ясельная группа, и младшая дошкольная, средняя дошкольная, уже подготовильная — все есть», — говорит Владимир Ушаков, глава администрации Московского района Санкт-Петербурга.

Детский сад строили около трех лет. Было потрачено 440 миллионов рублей. Современный снаружи, современный и внутри – для детей здесь бассейн, физкультурный и музыкальный залы. Дошкольное учреждение соответствует современным требованием.

«Последние штрихи вносим перед открытием садика, наводим уже генеральную уборку, можно сказать, ожидаем детей», — говорит Альфия Мингалеева, логопед детского сада № 46.

Родители с детьми уже побывали в новом детском саду. И посмотрели условия, где малыши будут проводить свой день.

«Мы живем здесь с самой постройки этого жилого комплекса, очень ждали, ходили далеко, в другой сад, в 37-й сад, это в 15 минутах езды отсюда. А теперь прямо под окнами», — рассказывает Екатерина Власова, жительница Московского района.

Всего в этом году в Московском районе должны сдать четыре детских сада. И вскоре, здесь планируют начать строительство еще одной школы.