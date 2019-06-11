Зеленский объяснил свой уход из зала Конституционного суда Украины

Киев, 11 июня. Украинский президент Владимир Зеленский призвал Конституционный суд (КСУ) принять справедливое решение по его указу о досрочных выборах и роспуске Верховной рады.

«Я думаю, суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми», — подчеркнул глава Украины.

Он обратил внимание, что указ о роспуске украинского парламента соответствует действующему законодательству, тогда как оспаривание его депутатами — попытка еще несколько месяцев «держаться за свои кресла».

Зеленский после своего заявления покинул зал Большой палаты КСУ. Свой уход он объяснил необходимостью создать непредвзятую атмосферу.

«Чтобы потом никто не сказал о том, что имело место влияние на судей и что решение принято под давлением», — сказал президент.

Напомним, решение о роспуске Рады Зеленский принял в день своей инаугурации, 20 мая. Он также назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Как отметил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, шаг нового украинского президента правильный и основывается на необходимости собрать новую команду депутатов, которые будут поддерживать нового главу государства, а не его предшественника.

Ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада дискредитирует свою работу тем, что принимает мало законодательных инициатив. Он обратил внимание на низкую результативность украинского парламента. К примеру, по его словам, 28 мая из 40 вопросов были рассмотрены лишь шесть, а голосование прошло и вовсе только по одному вопросу.