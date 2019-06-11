Медведев заявил, что Россия против новых Берлинских стен, санкций и торговых войн

Женева, 11 июня. Россия придерживается принципов открытости и всегда выступала против новых Берлинских стен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, он указал на то, что для Москвы крайне важны уважение национальных интересов и взаимовыгодное сотрудничество.

«Именно с такими установками мы подходили к созданию Евразийского экономического союза», — сказал он, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

Глава российского правительства также указал на то, что торговые войны и санкции мешают работе компаний и организаций.

«Людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением», — сказал он.

Более того, поведение отдельных стран в торгово-экономической сфере, по словам Медведева становится все более агрессивным: «буквально на грани произвола». Это, по мнению российского премьера, ставит под угрозу складывающийся десятилетиями миропорядок».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат правилам ВТО и нарушают нормы здоровой и честной конкуренции. По его мнению, США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав».