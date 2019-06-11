Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Медведев заявил, что Россия против новых Берлинских стен, санкций и торговых войн

41
0 Оставить комментарий

Медведев заявил, что Россия против новых Берлинских стен, санкций и торговых войн

Женева, 11 июня. Россия придерживается принципов открытости и всегда выступала против новых Берлинских стен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, он указал на то, что для Москвы крайне важны уважение национальных интересов и взаимовыгодное сотрудничество.

«Именно с такими установками мы подходили к созданию Евразийского экономического союза», — сказал он, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

Глава российского правительства также указал на то, что торговые войны и санкции мешают работе компаний и организаций.

«Людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением», — сказал он.

Более того, поведение отдельных стран в торгово-экономической сфере, по словам Медведева становится все более агрессивным: «буквально на грани произвола». Это, по мнению российского премьера, ставит под угрозу складывающийся десятилетиями миропорядок».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат правилам ВТО и нарушают нормы здоровой и честной конкуренции. По его мнению, США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав».

 

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров